Θετικά είναι τα μηνύματα από την πρώτη μέρα εφαρμογής του «Καλαθιού της Σαρακοστής«», σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι τιμές στην πλειονότητα των βασικών προϊόντων που γεμίζουν το σαρακοστιανό τραπέζι είναι χαμηλότερες ή ίσες με πέρυσι.

Από συγκρίσεις καλαθιών της Σαρακοστής σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Σούπερ μάρκετ 1

Κατεψυγμένες γαρίδες αποφλοιωμένες -6%

Κατεψυγμένο καλαμάρι ολόκληρο -3%

Κατεψυγμένο καλαμάρι κομμένο -30%

Κατεψυγμένο χταπόδι -13%

Χαλβάς 0%

Αλοιφές 0%

Ελιές 15%

Τουρσιά 0%

Σούπερ μάρκετ 2

Κατεψυγμένες γαρίδες ολόκληρες - 4%

Κατεψυγμένες γαρίδες αποφλοιωμένες -11%

Κατεψυγμένα καλαμάρια -30%

Κατεψυγμένα χταπόδια σουπιές -2%

Χαλβάδες 3%

Ελιές 16%

Τουρσιά - Πίκλες 8%

Αλοιφές 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά το παραδοσιακό-εμβληματικό έδεσμα της εποχής που είναι η λαγάνα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας έχει ζητήσει από το προεδρείο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, η τιμή της λαγάνας να κυμανθεί στις περυσινές τιμές. Δηλαδή, τιμή της μικρής λαγάνας (350 γρ.) να κυμανθεί από 1,8 έως 2 ευρώ και η τιμή της μεγάλης (750 γρ.) από 2,8 έως 3,5 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.