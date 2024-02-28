Το περιοδικό μόδας Vogue ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει κορυφαίους οίκους πολυτελείας της Γαλλίας για μια μοναδική επίδειξη ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
Η αρχισυντάκτρια της Vogue Άννα Γουίντουρ δήλωσε στο AFP ότι το υπαίθριο σόου θα είναι «ένας συνδυασμός επίδειξης μόδας, ψυχαγωγίας και παραστάσεων... και κάποιων εκπλήξεων».
Θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου -Διεθνής Ολυμπιακή Ημέρα – περίπου ένα μήνα προτού η πόλη φιλοξενήσει τους Αγώνες.
Μεταξύ των οίκων που θα συμμετέχουν είναι οι Jacquemus και Balmain, καθώς και ο Louis Vuitton, διευθυντής δημιουργικού του οποίου είναι ο σταρ της hip - hop Φαρέλ Γουίλιαμς.
«Είναι σπάνιο να είμαστε μαζί έτσι» είπε ο Olivier Rousteing, διευθυντής δημιουργικού του Balmain, στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της εκδήλωσης.
«Η κατάληψη της Πλατείας Βεντόμ πρέπει να πω ότι είναι αρκετά θρυλική» είπε ο Γουίλιαμς προσθέτοντας ότι η επίδειξη θα αναδείξει «το αληθινό γαλλικό στυλ - αυτό που βλέπουμε στην πασαρέλα, αυτό που βλέπουμε στις λεωφόρους - σε ένα πνεύμα χωρίς αποκλεισμούς».
Η επίδειξη σχεδιάζεται ως φόρος τιμής στα 100 χρόνια γαλλικής μόδας, καθώς συμπληρώνεται ένας αιώνας από την τελευταία φορά που η πόλη φιλοξένησε τους Αγώνες το 1924.
Κάθε δεκαετία της γαλλικής μόδας θα συνδυάζεται με Ολυμπιακά αθλήματα, από στίβο και ποδηλασία μέχρι breakdancing και taekwondo.
Η Άννα Γουίντουρ περιέγραψε το σόου ως το τρίτο «παγκόσμιο γεγονός» της Vogue, μετά τις εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο που οργάνωσε το περιοδικό.
Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου στον ποταμό Σηκουάνα.
