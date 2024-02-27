Λογαριασμός
Θεατές πετούσαν τα... σκουπίδια τους στο σόου της Beate Karlsson στο Μιλάνο - Δείτε βίντεο

Στην επίδειξη της Avavav, το κοινό ενθαρρύνθηκε να πετάξει σκουπίδια από κουβάδες στα μοντέλα. Όλοι ήταν έτοιμοι… 

Beate Karlsson

Ένα κυριακάτικο απόγευμα προς το τέλος της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η σχεδιάστρια προετοιμαζόταν σχολαστικά για να πετάξει τα σκουπίδια στην επίδειξή της.

Η 29χρονη Σουηδή σχεδιάστρια, η οποία είναι η δημιουργική διευθύντρια του ιταλικού brand Avavav από το 2020, δημιουργεί επιδείξεις που αποτελούν «τροφή» για meme και σχολιασμό στα μέσα ενημέρωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AVAVAV (@avavav)

Έχει χιούμορ στα πρότυπα του Franco Moschino, που διακωμωδεί με σκανδαλώδη τρόπο τη σοβαροφάνεια της μόδας. Πριν από την Avavav ήταν γνωστή για τα πνευματώδη αξεσουάρ της για την Pyer Moss και τα δικά της παπούτσια που μοιάζουν με νύχια. Ενώ φοιτούσε στο κολέγιο, η ίδια δημιούργησε ένα ρούχο-αναπαραγωγή του πισινού της Kim Kardashian μαζί με ακόμη δύο συμφοιτητές της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AVAVAV (@avavav)

«Όταν είπαμε σε όλα τα μοντέλα την ιδέα, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι», ανέφερε. Η «βρώμικη» αυτή παρουσίαση ήταν εμπνευσμένη από τη σκληρή πραγματικότητα της βιομηχανίας της μόδας, αλλά και από το διαδικτυακό μίσος που έχει δεχτεί η σχεδιάστρια από τότε που ίδρυσε τον οίκο το 2019.

Δύο ώρες πριν από το σόου, ο χώρος δεν θύμιζε σε τίποτα επίδειξη μόδας, καθώς σχεδόν 100 μικρά λευκά κουβαδάκια ήταν γεμάτα με φλούδες μπανάνας και πορτοκαλιού, κουτάκια κόκα κόλα, μπουκάλια νερού και τσαλακωμένες εφημερίδες, τα περισσότερα τοποθετημένα κάτω από τους πάγκους όπου θα καθόταν το κοινό. Σε κάθε κάθισμα είχαν τοποθετηθεί λευκά λατέξ γάντια με την ένδειξη Avavav.

«Αυτά είναι τα σκουπίδια μας!», δήλωσε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Avavav, Hannah Bjorkman. «Οπότε δεν σπαταλάμε τίποτα. Τρώμε μπανάνες σαν τρελοί!».

Πρώτοι τα σκουπίδια στα μοντέλα πέταξαν ηθοποιοί, που είχαν προσληφθεί για να το κάνουν στο πλαίσιο του event, αλλά στη συνέχεια συμμετείχαν κι άλλοι από το κοινό. Μέχρι το τέλος της επίδειξης, η πασαρέλα ήταν εντελώς καλυμμένη με σκουπίδια. 

