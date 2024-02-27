Λάδι καρύδας: Το πιο φυσικό ενυδατικό, αλλά θέλει προσοχή…

Η χρήση λαδιού καρύδας για το δέρμα σου μπορεί να ακούγεται αρκετά ελκυστική: Για αρχή, είναι άμεσα διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα (ή ίσως ήδη στο ντουλάπι σου). Αλλά περίμενε λίγο πριν αρχίσεις να το απλώνεις στην επιδερμίδα σου. Πολλοί επαινούν το λάδι καρύδας για την ενυδατική του ικανότητα, ωστόσο, παραμένει μια κάπως αμφιλεγόμενη επιλογή επειδή, όσο θρεπτικό και αν είναι, φράζει τους πόρους – και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τι είναι πραγματικά το λάδι καρύδας;

Είναι το λάδι που προέρχεται από την έκθλιψη είτε φρέσκιας είτε αποξηραμένης ψύχας καρύδας. Σε αντίθεση με άλλα ενυδατικά έλαια (όπως jojoba, argan ή καστορέλαιο), το λάδι καρύδας αποτελείται από λιπαρά οξέα «μέσης αλυσίδας» που μπορούν να απορροφηθούν πιο εύκολα στον φραγμό του δέρματός μας.

Είναι απίστευτα ενυδατικό

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του λαδιού καρύδας είναι οι εξαιρετικές ενυδατικές του ικανότητες. Λειτουργεί μειώνοντας την διαεπιδερμική απώλεια νερού, που σημαίνει ότι εμποδίζει την εξάτμιση του νερού από το ανώτερο στρώμα του δέρματος.

Μην αντικαταστήσεις την ενυδατική κρέμα προσώπου σου με λάδι καρύδας αλλά για το σώμα σου που είναι γενικά λιγότερο ευαίσθητο από το πρόσωπό, το λάδι καρύδας μπορεί να κάνει θαύματα—ειδικά σε ξηρούς αγκώνες, φτέρνες, χέρια ή πόδια κατά τους κρύους μήνες του χειμώνα. Αν ψάχνεις για ένα προσιτό βάλσαμο για τα χείλη, το λάδι καρύδας είναι αυτό που ψάχνεις.

Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Ορισμένα λιπαρά οξέα στο λάδι καρύδας (όπως το λαυρικό οξύ και το καπρικό οξύ) είναι γνωστό ότι έχουν αντιμικροβιακές, αντιβακτηριακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στην καταπολέμηση λοιμώξεων του δέρματος και να καταπραΰνουν τον ερεθισμό ή τον κνησμό.

Μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση του μακιγιάζ

Τα λιπαρά οξέα διευκολύνουν τη διάσπαση και την απομάκρυνση της επίμονης σκιάς ματιών, του make up και της μάσκαρα, χωρίς να αφαιρούν υγρασία από το δέρμα. Οι ειδικοί λένε ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με ασφάλεια σε μεμονωμένες περιοχές – αρκεί να το ξεπλύνεις καλά με ένα καθαριστικό.

Μπορεί να βελτιώσει ορισμένα συμπτώματα εκζέματος

Στην πραγματικότητα, υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι το λάδι καρύδας μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από το ξεφλούδισμα και την υπερβολική ξηρότητα που σχετίζεται με την ατοπική δερματίτιδα, την πιο κοινή μορφή εκζέματος. Παρόλο που το λάδι καρύδας μπορεί δυνητικά να βοηθήσει με τα παραπάνω συμπτώματα εκζέματος, δεν αντικαθιστά τις συμβατικές μεθόδους θεραπείας, όπως μια ήπια ρουτίνα περιποίησης του δέρματος ή, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, συνταγογραφούμενα τοπικά στεροειδή.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι από τη χρήση λαδιού καρύδας;

Μπορεί να φράξει τους πόρους και να προκαλέσει ακμή. Το λάδι καρύδας είναι ένα συστατικό που φράζει τους πόρους. Εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία λόγω της εξαιρετικά παχύρρευστης σύστασής του που μοιάζει με κερί, που είναι εξαιρετικό για την παγίδευση υγρασίας. αλλά, από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να είναι πολύ αποφρακτικό. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους και πώς το λάδι καρύδας μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση—ναι, ακόμα κι αν δεν το καταναλώνεις ή έχεις αλλεργία σε ξηρούς καρπούς.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το λάδι καρύδας στο δέρμα σου

Για το πρόσωπό σου. Χρησιμοποιήστε το ως ντεμακιγιάζ ματιών (και ξεπλυνέ το καλά με ένα απαλό καθαριστικό). Ή για εξαιρετικά ξηρό δέρμα: Αντί να το απλώνεις στην επιδερμίδα σου, επίλεξε μια κρέμα προσώπου ή ορό που περιέχει λάδι καρύδας ως ένα από τα κύρια συστατικά του. Για το σώμα σου. Για να μεγιστοποιήσεις τα οφέλη του λαδιού καρύδας – είτε στην καθαρή του μορφή είτε ως μέρος ενός βουτύρου σώματος ή λοσιόν – θα πρέπει να το απλώσεις απευθείας σε βρεγμένο δέρμα, κάτι που θα σου επιτρέψει να κλειδώσεις την υγρασία που ήδη βρίσκεται στο δέρμα σου.

