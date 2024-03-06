Δεν υπάρχει τίποτα τόσο φρέσκο όσο ένα νέο μανικιούρ με νέες, φωτεινές αποχρώσεις. Μετά από μήνες σκούρων αποχρώσεων που ταίριαζαν με τις σκοτεινές μέρες του χειμώνα, μας αξίζουν πιο φωτεινά χρώματα.

Από αποχρώσεις της μέντας μέχρι απαλά κίτρινα που είναι εμπνευσμένα από φρέσκες μαργαρίτες και την ηλιοφάνεια, τα ανοιξιάτικα χρώματα νυχιών είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να γιορτάσουμε τις πιο ζεστές μέρες που έρχονται. Ας αποχαιρετίσουμε τους χειμερινούς τόνους κι ας καλωσορίσουμε τα φωτεινά και παστέλ χρώματα της άνοιξης του 2024, καθώς και μερικές απροσδόκητες προσθήκες.

Milky Lavender

Η λεβάντα είναι ένα παραδοσιακό παστέλ χρώμα που επιστρέφει κάθε άνοιξη, αλλά φέτος φαίνεται λίγο πιο γαλακτώδες, κάτι που αγαπάμε. Αυτή η απαλή απόχρωση είναι το τέλειο χρώμα για μετάβαση από τα χειμωνιάτικα βερνίκια.

Sheer

Αυτό το λαμπερό μανικιούρ είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι αυτή την άνοιξη. Αν και δεν είναι ένα από τα ανοιξιάτικα χρώματα νυχιών που περιμένει κανείς, είναι εξίσου φρέσκο.

Stormy Grey

Δευτερόλεπτα αφότου είδαμε ότι η Hailey Bieber είχε μια γκρι απόχρωση στα νύχια της, ξέραμε ότι έπρεπε να είναι στη λίστα με τα ανοιξιάτικα χρώματα των νυχιών μας. Αν κάποιος ξέρει πώς να δημιουργήσει μια τάση στα νύχια, είναι αυτή, οπότε θα δες αυτό το χρώμα όλη αυτή την άνοιξη.

Raspberry

Το ροζ δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα, ειδικά στα νύχια, αλλά αυτή η εκδοχή σε χρώμα βατόμουρου είναι ο cool τρόπος του ροζ αυτή την άνοιξη.

Κλασικό Κόκκινο

Στην πραγματικότητα το κόκκινο μπορεί να γίνει πολύ δημοφιλές την άνοιξη. Πέρα από τις θεωρίες του TikTok, αγαπάμε μια κλασική απόχρωση του κόκκινου για την ευελιξία της—που σημαίνει ότι θα φαίνεται εξίσου καλή για το brunch όσο και με το LBD σας για ένα ραντεβού για δείπνο.

Creamy Blue

Με έναν υπαινιγμό του γκρι, είναι πιο ήσυχο από τα φωτεινά μπλε που έχουμε δει, οπότε εγκρίνουμε.

Milky White

Το κρεμώδες λευκό.

Pale Yellow

Η απόχρωση που πρέπει να φορεθεί αυτή την άνοιξη.

Ballet Pink

Είτε σου αρέσει η τάση είτε είστε αγαπάς το κλασικό ροζ κορίτσι ανεξάρτητα από την εποχή του χρόνου, να ξέρεις ότι αυτή η τάση της άνοιξης του 2024.

Lilac

Είναι μωβ; Είναι ροζ; Ποιός νοιάζεται. Αυτή η λιλά απόχρωση είναι αγαπημένη.

