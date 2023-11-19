Στο σφυρί σκουλαρίκια με σπάνια κίτρινα διαμάντια από τον οίκο Christie’s

Ο οίκος Christie’s θα βγάλει στο σφυρί κοσμήματα που αξίζουν μια περιουσία τον επόμενο μήνα, και κάποια από αυτά είναι μοναδικά.

Ο βρετανικός οίκος δημοπρασιών «αποκάλυψε» τα κοσμήματα που θα πωληθούν στην ετήσια δημοπρασία Magnificent Jewels, που θα πραγματοποιηθεί στον εκθεσιακό χώρο N.Y.C. στις 6 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. Η πώληση θα περιλαμβάνει διακεκριμένα κοσμήματα από οίκους όπως οι Cartier, David Webb, Graff, Bulgari και Harry Winston.

Sparkling Orange-Yellow Diamond Earrings Could Fetch $12 Million At Auction https://t.co/ReNkSWCAi6 pic.twitter.com/ppage2bEwH — ForbesLife (@ForbesLife) November 15, 2023

Ωστόσο, το κορυφαίο κομμάτι είναι αναμφίβολα ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με διαμάντια που αποκαλούνται «California Sunset». Η εκθαμβωτική παρτίδα διαθέτει ένα σπάνιο ζευγάρι φανταχτερά πορτοκαλοκίτρινα διαμάντια των 12,20 και 11,96 καρατίων, μαζί με διαμάντια κοπών οβάλ και marquise brilliant. Οι πέτρες είναι τοποθετημένες σε πλατίνα και οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πολύχρωμο ζευγάρι θα μπορούσε να πουληθεί μεταξύ 7 και 12 εκατ. δολαρίων.

Ένα φανταχτερό, ζωηρό μπλε διαμάντι 3,49 καρατίων με κοπή cushion-modified brilliant είναι άλλο ένα κορυφαίο σετ σε δαχτυλίδι από στιλβωμένη πλατίνα, που μπορεί να αποφέρει έως και 5,5 εκατ. δολάρια. Ένα βιρμανικό δαχτυλίδι με ρουμπίνι και διαμάντια 7,31 καρατίων έχει την τρίτη υψηλότερη εκτίμηση πωλήσεων στη δημοπρασία, που αναμένεται να φτάσει από 1 έως 2 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.