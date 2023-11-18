Givenchy: Γιορτάζει επτά δεκαετίες μόδας με ένα νέο βιβλίο

Οι επιδείξεις μόδας του Givenchy, από το ντεμπούτο του Ιμπέρ ντε Ζιβανσί το 1952 έως τη συλλογή του φθινοπώρου του 2023 του νυν επικεφαλής σχεδιαστή Μάθιου Μ. Γουίλιαμς, καταγράφονται στον τόμο «Givenchy Catwalk, the Complete Collections».

Ο ιστορικός μόδας Αλεξάντρ Σαμσόν και ο κριτικός μόδας Άντερς Κρίστιαν Μάντσεν είναι οι συγγραφείς του βιβλίου.

Ο πρώτος καταγράφει συλλογές του Givenchy μέχρι την παράδοση των ηνίων οίκου στον Γκαλιάνο και ο δεύτερος αναλύει τα οράματα των σύγχρονων διευθυντών δημιουργικού του οίκου.

Το βιβλίο αποκαλύπτει πώς ο Γάλλος μόδιστρος ώθησε τη μόδα προς τα εμπρός στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ήταν ο πρώτος που όρισε μια διασημότητα ως μούσα του, ντύνοντας με τις δημιουργίες του την ηθοποιό Όντρεϊ Χέπμπορν για δεκαετίες και ο πρώτος που αναγνώρισε την αξία ενός λογότυπου, δημιουργώντας το εμβληματικό διακριτικό «4G» με τον καλλιτέχνη Πιερ Ντινάν το 1970.

Ο τόμος «Givenchy Catwalk, the Complete Collections» είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό βιβλίο. Είναι ένα ταξίδι μέσα από εικόνες στη λαμπρή ιστορία του οίκου Givenchy, που αναδεικνύει την ιδιοφυΐα των σχεδιαστών του.

«Ο οίκος που ιδρύθηκε από τον τολμηρό Ιμπέρ ντε Ζιβανσί το 1952, συμβόλιζε το αποκορύφωμα της αβίαστης κομψότητας, όπως το ενσάρκωνε η μούσα (και στενή φίλη) του Όντρεϊ Χέπμπορν. Μετά τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή του το 1995, ο Τζον Γκαλιάνο ανέλαβε για πρώτη φορά τα ηνία του οίκου, προτού τον διαδεχθεί ο νεαρός Αλεξάντερ ΜακΚουίν, ο οποίος δημιούργησε τις πρώτες (και μοναδικές) συλλογές υψηλής ραπτικής για τον Givenchy. Πιο πρόσφατα ο Ιταλός σχεδιαστής Ρικάρντο Τίσι οδήγησε τη μάρκα σε μια αποφασιστικά σύγχρονη κατεύθυνση, όταν ανέλαβε τα ηνία το 2005 ακολουθούμενος από την Κλερ Γουέιτ Κέλερ και τον Μάθιου Μ. Γουίλιαμς» αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου.

Κάθε νέα εποχή στην ιστορία του Givenchy ξεκινά με μια σύντομη επισκόπηση και βιογραφία του νέου σχεδιαστή, ενώ οι συλλογές παρουσιάζονται με ένα σύντομο κείμενο που αποκαλύπτει τις επιρροές και τα κυριότερα σημεία τους, εικονογραφημένο με προσεκτικά επιμελημένες εικόνες από τις επιδείξεις. Μια πλούσια ενότητα παραπομπών και ένα εκτενές ευρετήριο περιλαμβάνονται στο βιβλίο, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Thames & Hudson Ltd.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

