Αν μιλάμε για τάσεις ομορφιάς, τότε το pearl skin έχει ήδη κερδίσει τη μάχη. Δημιουργεί στο πρόσωπο μια απαλή, φρέσκια αύρα με λεπτεπίλεπτες ροδαλές αποχρώσεις. Και μετά από τόσα χρόνια που το καθαρό δέρμα προωθεί τη φυσική εμφάνιση και υφή του δέρματος, το pearl skin πρόκειται να μας κάνει να λάμψουμε.

Αν βαρέθηκες το natural look και το glazed look με έντονες λάμψεις, τότε ήρθε η ώρα να περάσεις σε κάτι πιο φρέσκο. Το pearl skin είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να δείχνει το δέρμα σου υγιές, φρέσκο και λαμπερό, χωρίς υπερβολές και περιττά προϊόντα.

Τι είναι το «pearl skin»;

Ο Terry Barber, διευθυντής makeup artist της MAC Cosmetics, εξηγεί ότι για την ομάδα του, το ταξίδι στο pearl skin ξεκίνησε στην πραγματικότητα πριν από χρόνια σε μια πασαρέλα του Alexander McQueen. «Η επιθυμία για αυτό το είδος δέρματος ήταν μέρος του λόγου για τον οποίο εφεύραμε την κρέμα Strobe Cream», λέει ο Barber. «Η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από τις επιδείξεις του McQueen στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όπου όλοι είχαν πολύ τονισμένο δέρμα που είχε μια πολύ ρομαντική αίσθηση».

Το pearl skin μπορεί να θεωρηθεί ότι μοιάζει στο περσινό μεγάλο trend: το glazed skin. Το trend απογειώθηκε όταν η Hailey Bieber ανέφερε πως πηγαίνει να κοιμηθεί με δέρμα γυαλιστερό σαν γλάσο από ντόνατ, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι ο κόσμος της ομορφιάς θα το έκανε trend.

«Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια ήταν πολύ λαμπερά», λέει η διευθύντρια τάσεων της MAC Cosmetics, Catt Quinn. «Και το pearl skin είναι στην πραγματικότητα διαθλαστικό, οπότε παίρνει αυτό το φως και το αποτυπώνει στο δέρμα σας. Το αποτέλεσμα είναι, αντί να έχετε φωτεινά έντονα σημεία, το δέρμα σας να έχει μια λάμψη που περιβάλλει τα χαρακτηριστικά σας».

Αυτή η διάχυτη λάμψη είναι αυτό που κάνει τον Barber να σκέφτεται παλιές ελαιογραφίες της Αντιβασιλείας. «Πραγματικά αναφέρομαι σε πορτρέτα του 18ου αιώνα», λέει ο Barber. «Ψάχνεις για μια αίσθηση αριστοκράτη που είχαν εκείνες οι παραστάσεις του McQueen».

Η τελευταία δημιουργική κατεύθυνση της Pat McGrath στην πασαρέλα της NYFW είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα παρόμοιας αισθητικής. Η σκηνοθεσία της, εμπνευσμένη από την πορσελάνινη κούκλα, χρησιμοποίησε έναν λεπτό συνδυασμό λείας, αψεγάδιαστης επιδερμίδας με μια απαλή λάμψη που έδινε στο δέρμα μια υφή γυαλιού ή λεπτής πορσελάνης.

Πώς να πετύχεις το «pearl skin»

Σύμφωνα με την makeup artist Natalie Drescher, το κόλπο για να πετύχεις το pearl skin, είναι να διώξεις τις προκαταλήψεις σου για το highlighter.

«Το pearl skin είναι όλη η μόδα ala Pat McGrath στην πασαρέλα και το αγαπώ», λέει η Drescher. «Λατρεύω να χρησιμοποιώ highlighter σε όλο το δέρμα, όχι μόνο στα υψηλά σημεία, για τα οποία παραδοσιακά θα χρησιμοποιούσαμε highlighter. Βοηθά να πετύχουμε αυτό το διάχυτο γυάλινο δέρμα που εξακολουθεί να είναι φορέσιμο. Αυτό που ιδανικά θα πρέπει να κάνεις είναι να επιδιώξεις να εστιάσεις μαλακά στο δέρμα σου, να θολώσεις τις ατέλειές σου και να δημιουργήσεις ένα είδος μανδύα σε όλο το πρόσωπο σου. Με τον τρόπο αυτό δε θα τραβήξεις την προσοχή σε χαρακτηριστικά που θέλεις να υποβαθμίσεις».

Δεν έχεις λοιπόν παρά να το τολμήσεις. Το pearl skin ήρθε για να μείνει!

