Ανεξάρτητα από το πόσα τζιν έχεις στη ντουλάπα σου, πάντα νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο κυνήγι για «το τέλειο τζιν». Είναι απλό; Καθόλου! Σκέψου μόνο πόσες φορές έχεις βρεθεί σε ένα δοκιμαστήριο κρατώντας στο χέρι ένα τζιν που νόμιζες ότι θα σου ταιριάξει τέλεια και τελικά κατέληξε μεγάλη αποτυχία.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να βρεις το κατάλληλο τζιν για σένα, χωρίς να σε πιάσει πονοκέφαλος. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να δώσεις προσοχή: Από το μέγεθος μέχρι τη σιλουέτα και το μήκος, καθώς και μικρότερες αισθητικές λεπτομέρειες, όπως το πλύσιμο και η φθορά. Όλα αυτά επηρεάζουν το πώς φαίνονται πάνω σου τα τζιν.

Κι επειδή πιθανότατα πρόκειται για ένα από τα κομμάτια της ντουλάπας σου που θα φορέσεις περισσότερο, είναι σημαντικό να κάνεις μια καλή επιλογή και, φυσικά, μια επιλογή μέσα στην οποία θα αισθάνεσαι καλά.

Ακολούθησε τα παρακάτω tips του …. και η επιτυχία είναι εγγυημένη!

Ψηλόμεσο ή χαμηλοκάβαλο;

Ανεξάρτητα από το τι είναι της μόδας, βρες ποια μέση σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Είσαι φαν του ψηλόμεσου ή του χαμηλοκάβαλου; Η επιλογή εξαρτάται από σένα. Να θυμάσαι, όμως, ότι σε γενικές γραμμές η πιο κολακευτική μέση είναι η μέση-καμπύλη. Τα χαμηλοκάβαλα τζιν μπορεί να πιέζουν την κοιλιά σου με τρόπο μη κολακευτικό, ενώ τα ψηλόμεσα ενδέχεται να κάνουν τη μέση σου να φαίνεται πιο φαρδιά χάρη σε όλο αυτό το ύφασμα.

Επίλεξε την κατάλληλη σιλουέτα

Υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές όταν πρόκειται για τζιν, από φαρδιά boyfriend fits μέχρι rockstar skinnies και ρετρό φαρδιές καμπάνες. Η καλύτερη συμβουλή; Μην περιορίζεις τον εαυτό σου με τη σκέψη ότι μπορείς να φορέσεις μόνο ένα στυλ. Εξέτασε όλες τις επιλογές σου μέχρι να βρεις την εφαρμογή που σε ευχαριστεί περισσότερο.

Δώσε προσοχή στις ιδιαιτερότητες

Το αν και κατά πόσο θα σου ταιριάξει ένα τζιν δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος, αλλά και με τον τρόπο που είναι ραμμένο. Υπάρχουν brands που διαθέτουν πλέον τζιν Curvy Fit, ειδικά σχεδιασμένα για να κολακεύουν τους φαρδύτερους γοφούς και μηρούς, ενώ πολλές μάρκες προσφέρουν τα ίδια τζιν σε κανονικές, petite και ψηλές επιλογές.

Διάλεξε προσεκτικά τις τσέπες

Αν δεν θέλεις να τονίσεις τα οπίσθιά σου, απόφυγε τα τζιν που έχουν πίσω τσέπες, κουμπιά, καρφιά ή κεντήματα, που προσθέτουν όγκο στην περιοχή. Από την άλλη, τα διακοσμητικά στοιχεία στο πίσω μέρος είναι μια καλή ιδέα εάν ο σκοπός σου είναι ο ακριβώς αντίθετος, δηλαδή αν θέλεις να τονίσεις αυτό το σημείο του σώματός σου.

«Ναι» στην άνετη γραμμή

Τα τζιν δεν χρειάζεται να δίνουν την αίσθηση του περιορισμού. Βρες ένα άνετο τζιν, ώστε να μην χρειάζεται να φοράς φόρμες κάθε φορά που δεν θέλεις να σε καταπιέζουν τα ρούχα σου. Θα βοηθήσει να επιλέξεις τζιν αναμεμειγμένα με λύκρα, ελαστάνη, πολυουρεθάνη ή σπαντέξ και όχι 100% βαμβάκι. Σημαντικό είναι, επίσης, να δώσεις προσοχή στο μέγεθος όταν αγοράζεις τζιν με σούπερ-stretch. Αν σου ταιριάζει γάντι στην αρχή, αλλά είναι πολύ άνετο, είναι πιθανό να χαλαρώσει με το πέρασμα του χρόνου, καταλήγοντας τελικά να μην είναι αυτό που ήθελες. Αν μπορείς, πάρε ένα νούμερο μικρότερο, καθώς είναι πιο πιθανό να αποδειχθεί καταλληλότερη επιλογή σε βάθος χρόνου.

Μη φρικάρεις με το μέγεθος

Μην αναλώνεσαι πολύ στους αριθμούς, ειδικά όταν πρόκειται για εντελώς διαφορετικές κλίμακες μεγέθους. Επικεντρώσου στην εφαρμογή, όχι στον αριθμό. Άλλωστε, αυτή είναι το σημαντικό στοιχείο για την τελική επιλογή.

Πρόσεξε τα ξεθωριάσματα

Διάλεξε με προσοχή το χρώμα και τα ξεθωριάσματα του υφάσματος. Τα τζιν που είναι πιο ανοιχτά στο κέντρο του ποδιού δίνουν την ψευδαίσθηση μιας μακράς, λεπτής σιλουέτας. Τούτου λεχθέντος, αποφύγετε τα παντελόνια με ξεθώριασμα στα οπίσθια ή τους μηρούς, αν δεν θέλεις να σου προσθέτουν όγκο. Λειτουργούν σαν προβολείς.

Μην διαστάσεις να το πας σε ράφτη

Πολύ δύσκολα θα βρεις στο εμπόριο παντελόνι που θα εφάπτει τέλεια στο σώμα σου. Αν, όμως, ερωτευτείς ένα τζιν που δεν σου ταιριάζει τέλεια, δε χρειάζεται να το εγκαταλείψεις. Παρ’ το και πήγαινε το στο ράφτη της γειτονιάς σου, ώστε να κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές. Γιατί να συμβιβαστείς με κάτι λιγότερο αφού μπορείς να έχεις το τέλειο;

Τζιν κυριλέ ή με σκισίματα και σβησίματα;

Τι είναι καλύτερο να επιλέξεις; Φυσικά, η απάντηση εξαρτάται από σένα και τα προσωπικά σου γούστα. Ωστόσο, αν επιλέξεις σκισίματα και άλλες μοντέρνες πινελιές, καλό είναι να κρατήσεις ένα μέτρο και να μην το παρακάνεις με υπερβολές.

Ανέβα… επίπεδο

Αν αισθάνεσαι ότι τα πόδια σου φαίνονται κοντά με το τζιν, πρώτα απ’ όλα, δεν είναι. Αν, παρ’ όλα αυτά, σου κακοφαίνεται, μπορείς πάντα να συνδυάσεις το τζιν σου με ένα ζευγάρι τακούνια ή μποτάκια για να επιμηκύνεις οπτικά το κάτω μέρος του σώματός σου Όταν φοράς τακούνια, αυτόματα ενεργοποιείς τους μύες της γάμπας, των μηρών και των γλουτών, ώστε να διατηρήσεις την ισορροπία σου. Το αποτέλεσμα; Όλα φαίνονται πιο σφιχτά και μακριά.

