Πώς να φορέσετε το denim πουκάμισο την άνοιξη

Κοιτάζοντας τη σκηνή του street style, τα τζιν πουκάμισα είναι παντού — είτε με τσάντα Hermès Kelly στους δρόμους του Παρισιού είτε με layering στην Κοπεγχάγη είτε με δερμάτινα παντελόνια στο Μιλάνο.

Ένα αλάνθαστο σημείο για να ξεκινήσεις; Ένα τζιν πουκάμισο και ένα τζιν παντελόνι. Από εκεί, απλώς πρόσθεσε μια καμπαρντίνα ή ένα δερμάτινο jacket. Από την άλλη, συνδυάζοντας το πουκάμισο με φούστα σε γραμμή Α ή ένα δερμάτινο παντελόνι, αυτομάτως όλη η εικόνα είναι πιο κομψή.

Ζηλεύουμε εκείνους που καταφέρνουν έναν «double duty» με denim, το οποίο, όταν γίνει σωστά, μπορεί να δείχνει εξαιρετικά κουλ. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι διστάζουν με ένα outfit από denim, από την κορυφή ως τα νύχια, και μπορεί να είναι μια δίκαιη ανησυχία.

Αν δεν είσαι σίγουρη; Μην το κάνεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείς να φορέσεις ένα τζιν πουκάμισο, χωρίς να χρειάζεται να το φορέσεις με τζιν παντελόνι.

Η δημιουργική διευθύντρια του JCrew, Olympia Gayot σηκώνει τα μανίκια του oversized τζιν πουκάμισού της και το συνδυάζει με ένα μπλε παντελόνι με πιέτες, μια υπέροχη εναλλακτική λύση αντί για τζιν. Εάν δεν θέλεις να βάλεις μπλε με μπλε, αλλά αγαπάς το τζιν, φόρεσε ένα τζιν πουκάμισο με ένα ίσιο λευκό τζιν, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 1970.

Βάλε ένα λευκό top κάτω από ένα ανοιχτό τζιν πουκάμισο αν τελικά επιλέξεις τοπ και παντελόνι από denim. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα σακάκι και μπότες από την ίδια οικογένεια χρωμάτων όπως το καφέ και το γκρι.

Εναλλακτικά επίλεξε μια φούστα και πρόσθεσε ένα ζευγάρι λαμπερές γόβες. Παίρνεις έξτρα πόντους αν η φούστα είναι denim και σε γραμμή Α.

