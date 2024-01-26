Η Rita Ora ήταν εντυπωσιακή καθώς εμφανίστηκε για την Audemars Piguet και την Tamara Ralp, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Αν και την έχουμε συνηθίσει με πιο τολμηρές εμφανίσεις, ομολογουμένως, αυτή τη φορά έκανε τη διαφορά.

Η 33χρονη τραγουδίστρια φόρεσε ένα λαμπερό εφαρμοστό φόρεμα με «χαμηλή» πλάτη, με ασημένιες λεπτομέρειες και έναν τεράστιο φιόγκο που έφτανε μέχρι το πάτωμα. Το αξεσουάρ της ήταν ένα ζευγάρι μακριά γάντια.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να τραγουδήσω για εσάς @audemarspiguet @tamararalph σε έναν τόσο εντυπωσιακό χώρο».

Η σταρ, η οποία βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες στο Παρίσι για να απολαύσει την Εβδομάδα Μόδας, τραγούδησε την επιτυχία της «Anywhere» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η Rita αποκάλυψε πρόσφατα ότι συνεργάστηκε με τον Keith Urban και μοιράστηκε μια μικρή γεύση από το τελευταίο της single, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη μητέρα της, Vera.

Πηγή: skai.gr

