Simon Rocha: Οι ρομαντικές δημιουργίες της έγιναν βιβλίο

Οι ρομαντικές δημιουργίες της Simone Rocha γοητεύουν τη βιομηχανία γυναικείων ενδυμάτων την τελευταία δεκαετία με μια μοναδική αλληλεπίδραση του θηλυκού και του gothic στυλ.

Το πρώτο ολοκληρωμένο βιβλίο αφιερωμένο στη σχεδιάστρια μόδας από την Ιρλανδία και τον ανατρεπτικό κόσμο της, τον οποίο δημιουργεί αντλώντας έμπνευση από το έργο της γλύπτριας και ζωγράφου Λουίζ Μπουρζουά θα κυκλοφορήσει φέτος από τον οίκο Rizzoli.

Η σχεδιάστρια έχει μιλήσει αρκετές φορές για το συγκινητικό προσωπικό έργο της Γαλλίδας ζωγράφου και τη διαρκή επίδρασή της στο έργο της.

Μαζί με τα στοιχεία για την επιρροή της Μπουρζουά το βιβλίο των 288 σελίδων θα περιλαμβάνει επίσης συνεισφορές από τη Σίντι Σέρμαν, την Πέτρα Κόλινς, τον Τιμ Μπλανκς και τον Εντ Τέμπλετον, καθώς και εικόνες από την πασαρέλα και τα παρασκήνια.

Η Rocha γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δουβλίνο και αποφοίτησε από το Εθνικό Κολλέγιο Τέχνης και Σχεδίου της πόλης. Συνέχισε με το μεταπτυχιακό της μόδας στη Σχολή Τεχνών και Ντιζάιν και ξεκίνησε το ομώνυμο brand της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου το 2010.

Το 2016 βραβεύτηκε στην κατηγορία Σχεδιάστρια Γυναικείων Ενδυμάτων της Χρονιάς στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

