Πρώτα, έκαναν την «επανάστασή» τους -οι σχεδιαστές μόδας- για τις φούστες. Τώρα, σειρά έχουν τα σουτιέν. Το ζήσαμε την περίοδο του κορωνοϊού, αλλά τώρα τα πράγματα φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Κι αν νομίζατε ότι η τρέχουσα τάση να φοράτε μόνο τα εσώρουχά σας - εμπνευσμένη από τη συλλογή 2023 της Miu Miu - ήταν προκλητική, ίσως θα θέλατε να αποστρέψετε τα μάτια σας από τις πασαρέλες του Παρισιού αυτή την εβδομάδα.

Παρουσιάζοντας την πρώτη της συλλογή για τον οίκο Chloe, η σχεδιάστρια Chemena Kamali αποκάλυψε κάτι περισσότερο από μια νέα κατεύθυνση για τον οίκο. Η «απελευθέρωση της θηλής»… πήγε Παρίσι, με διαφανή φορέματα από μαύρη δαντέλα, λευκό guipure και γκρι σιφόν. Υπήρχε μια αίσθηση της δεκαετίας του 1970, μιας δεκαετίας όπου τα σουτιέν θεωρούνταν περιττά.

Ωστόσο, η επίδειξη της Chloe για το φθινόπωρο/χειμώνα 2024 ήταν σχετικά «αθώα» σε σύγκριση με την πασαρέλα του Saint Laurent. Ναι, τα σχέδια του Saint Laurent ήταν όμορφα, αλλά ήταν επίσης… διάφανα, σχεδόν «αόρατα».

Δεν υπάρχουν εκπλήξεις: η τάση αυτή έχει αποκτήσει δυναμική, κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων, με πολλές διάσημες να προτιμούν τα αραχνοΰφαντα φορέματα.

Παρά την «υπόσχεση» της βιομηχανίας μόδας να γίνει πιο περιεκτική, υπήρξαν ελάχιστες ενδείξεις πραγματικής αλλαγής σε αυτή την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Το Παρίσι ήταν ανέκαθεν η πόλη που ήταν πιο προσκολλημένη στο ιδεώδες του υπερβολικά αδύνατου μοντέλου. Το Παρίσι κατέχει την τελευταία θέση, με μόνο 28 plus-size μοντέλα να εμφανίζονται στην πασαρέλα την περασμένη σεζόν, σε σύνολο περίπου 4.000 εμφανίσεων!

Αν κρίνουμε από τις συλλογές που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, αυτή τη σεζόν ο αριθμός θα είναι ακόμη μικρότερος.



Στο κόκκινο χαλί, το κίνημα για τη θετικότητα του σώματος είδε μια σειρά από διασημότητες, όπως η Florence Pugh, η Dua Lipa, η Zendaya και η Kendall Jenner, να αγκαλιάζουν την τάση χωρίς σουτιέν, είτε φορώντας διαφανείς μπλούζες είτε φορέματα χωρίς πλάτη.

«Έχουμε τρομοκρατηθεί τόσο πολύ από το ανθρώπινο σώμα που δεν μπορούμε καν να κοιτάξουμε τις δύο χαριτωμένες ρώγες μου πίσω από ύφασμα με τρόπο που να μην είναι σεξουαλικός», είχε δηλώσει η Florence Pugh.

Ωστόσο, το κίνημα «πετάξτε το σουτιέν» δεν είναι πάντα μια τολμηρή δήλωση ελευθερίας. Για κάποιες, το να βγάζουν το σουτιέν είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να τις προσέξουν. Και στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το να κεντρίσεις την προσοχή είναι το ζητούμενο.

Όσον αφορά στα τεχνάσματα για την... αναζήτηση προσοχής, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 1966, ο Yves Saint Laurent σόκαρε την κοινωνία βγάζοντας μια διάφανη μπλούζα στην πασαρέλα, λέγοντας ότι «τίποτα δεν είναι πιο όμορφο από ένα γυμνό σώμα».



Πηγή: skai.gr

