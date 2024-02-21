Τα μαλλιά αποτελούν μέρος της ταυτότητάς μας και του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στον κόσμο. Η παραμικρή αλλαγή, μπορεί είτε να μας ενθουσιάσει πολύ είτε να μας στεναχωρήσει…πάρα πολύ! Ποια δεν έχει κλάψει άλλωστε, εξαιτίας ενός κακού κουρέματος ή ενός χρώματος που δεν πέτυχε; Το να εμπιστευτείς έναν ειδικό, για να σου φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ένα ρίσκο, εξίσου επικίνδυνο με το να εμπιστευτείς τον εαυτό σου για να βρει ένα χτένισμα το οποίο ταιριάζει στο πρόσωπό σου.

Βρισκόμαστε στα ξεκινήματα της νέας χρονιάς, οπότε τι καλύτερο από το να αλλάξεις το νέο χαρακτηριστικό σου look; Τον τελευταίο χρόνο, οι χρήστες του TikTok έχουν κάνει trend διάφορες τάσεις στα μαλλιά, από κότσους εμπνευσμένους από τη Sophie Richie μέχρι αφέλειες σε στυλ ’70s. Υπάρχει μια ποικιλία τάσεων που πρέπει να προσέξεις, γι’ αυτό παρακάτω θα βρεις έναν οδηγό με πέντε από τις καλύτερες, για να κάνεις το νέο σου signature hair style.

Όγκος, όγκος, όγκος

«Με το στυλ της mob wife να συνεχίζει να είναι δημοφιλές, νομίζω ότι το ογκώδες στυλ θα παραμείνει μια τεράστια τάση για το 2024. Τα μεγάλα φουσκωτά χτενίσματα και τα επιμελώς ατημέλητα updos συνεχίζουν να είναι δημοφιλή φέτος», λέει η Laura Polko, hair stylist διασημοτήτων με έδρα το Λος Άντζελες. Αν το 2023 ήταν για τους αυστηρούς, slicked-back κότσους, το 2024 είναι η χρονιά που τα αφήνουμε όλα ελεύθερα. Η Justine Marjan, επίσης hair stylist διασημοτήτων στο Λος Άντζελες, προβλέπει επίσης «πολυεπίπεδα layers με πολύ όγκο». Θα δεις πολλά περισσότερα φουσκωτά χτενίσματα και φυσικές ογκώδεις μπούκλες, οι οποίες χρειάζονται ένα φιλαριστό κούρεμα για να υποστηρίξουν την πρόσθετη υφή.

Natural look

Αν έχεις κουραστεί από τις συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο και τα μαλλιά σου παρακαλούν για ένα διάλειμμα, τότε αυτή είναι η χρονιά σου! Σύμφωνα με τον Cody Renegar, έναν hair stylist διασημοτήτων, οι επόμενοι μήνες θα είναι η ευκαιρία να ερωτευτείς το χρώμα και την υφή των μαλλιών που σου έδωσε η φύση. «Τα Au naturale, κλασικά looks, αλλά με μια προσωπική πινελιά, θα είναι τάση το 2024. Οι άνθρωποι πλέον θέλουν να ασχολούνται όσο το δυνατόν λιγότερο με το styling των μαλλιών τους», λέει. Έτσι, είτε θα αφήσεις τις ρίζες σου να μακρύνουν στο φυσικό σου χρώμα είτε θα μάθεις δουλεύεις τα σγουρά μαλλιά σου. «Βλέπω όλο και περισσότερους να θέλουν να αγκαλιάσουν τα φυσικά τους μαλλιά. Αν έχεις ένα υπέροχο κούρεμα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγο προϊόν για να τα βοηθήσεις, είτε για να τα ξεφριζάρεις είτε για να δώσεις ώθηση στις μπούκλες, και ένα φυσικό στέγνωμα χωρίς πιστολάκι», εξηγεί η Kelly Macedo, hair stylist και ιδιοκτήτρια του Interior Hair στο Λος Άντζελες.

Pixie cut

Ο Harry Josh, διάσημος hair stylist και δημιουργός του Harry Josh Pro Tools, λέει: «Βλέπω ένα μεγάλο, επαναστατικό κούρεμα, όπως αυτό για το οποίο είναι γνωστή η Florence Pugh, να γίνεται δημοφιλές τους επόμενους μήνες. Βλέπουμε πολλά κοντά, δραματικά κουρέματα να αντικαθιστούν το μακρύ, κυματιστό look που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης τα τελευταία 10 χρόνια». Το κόψιμο των μαλλιών σου είναι ένας εύκολος -αν και δραματικός- τρόπος για να αλλάξεις τη διάθεσή σου σε μια στιγμή, και ίσως ήρθε η ώρα για όσες θέλουν να κάνουν μια τολμηρή αλλαγή, να κάνουν επιτέλους αυτό το βήμα. Η Amy Abramite, δημιουργική διευθύντρια στο κομμωτήριο Maxine στο Σικάγο, συνιστά επισκέψεις στο κομμωτήριο για φρεσκάρισμα κάθε τέσσερις εβδομάδες όταν επιλέγεις το pixie cut. «Το καθημερινό styling είναι χαμηλής συντήρησης, δεν απαιτούνται καυτά εργαλεία. Σπρώξε τα προς τα πάνω και μακριά από το πρόσωπο με κερί, για ένα ανακατεμένο ματ φινίρισμα και κράτημα», προσθέτει.

Bleach Blonde

Το να ανοίξεις πολύ τα ξανθά μαλλιά σου, εξακολουθεί να είναι πολύ της μόδας, όπως αποδεικνύουν αρκετές διασημότητες. Και δεν είναι μόνο τα πλατινέ ξανθά μαλλιά που παίρνουν όλη την αγάπη. «Τα ζεστά χρώματα γίνονται επίσης δημοφιλή. Σκεφτείτε το μελί και το χρυσό ξανθό», λέει ο Renegar. Αν το δοκιμάσεις κι εσύ, φρόντισε να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένα προϊόντα που βοηθούν στη μείωση και την αποκατάσταση της βλάβης, αν ή όταν συμβεί.

Bob Καρέ

Το καρέ είναι πάντα στυλάτο (τα μαλλιά της Twiggy στην ταινία The Boy Friend του 1972 έρχονται αμέσως στο μυαλό μας). «Πολλοί πελάτες έρχονται και θέλουν ένα κούρεμα μέχρι το πηγούνι από την αρχή της χρονιάς. Είναι διαχρονικά κομψό και πάντα στη μόδα», λέει η Macedo. Είναι πολύ εύκολο να το στυλιζάρεις και στο σπίτι: χρησιμοποίησε πολύ λίγη θερμότητα και λίγο προϊόν και είναι έτοιμα! Επιπλέον, ένα γρήγορο ψέκασμα με dry shampoo το πρωί, το διατηρεί ελαστικό και φρέσκο τις ημέρες μετά το λούσιμο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.