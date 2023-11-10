Michelle Yeoh: Η νικήτρια των Όσκαρ είναι η νέα πρέσβειρα του brand Balenciaga

Η ηθοποιός, παραγωγός και καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών, Μισέλ Γιο, είναι επίσημα η νέα πρέσβειρα του brand Balenciaga.

Στον νέο της ρόλο, η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία έχει ήδη μια μακροχρόνια σχέση με τον οίκο μόδας με έδρα το Παρίσι, θα εκπροσωπεί το brand με επικεφαλής σχεδιαστή τον Demna σε σημαντικές εκδηλώσεις και θα εμφανίζεται στις διαφημιστικές καμπάνιες του.

«Είμαι ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος του Balenciaga ως πρέσβειρα του brand» δήλωσε η Μισέλ Γιο. «Για μένα, η μόδα είναι μια μορφή τέχνης. Δεν πρόκειται μόνο για ένα φόρεμα, αλλά για την αυτοέκφραση, το πώς νιώθεις μέσα στο φόρεμα και τις αξίες που ενσωματώνεις όταν το φοράς. Είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσω τη δουλειά μου και το ποια είμαι στον κόσμο. Το να φοράω Balenciaga με κάνει να εκτιμώ την τέχνη και τη δεξιοτεχνία πίσω από κάθε ένδυμα. Η μάρκα ενσαρκώνει μια αίσθηση πρωτοτυπίας, ενώ παραμένει πάντα πιστή στην κληρονομιά της ως ατελιέ ραπτικής. Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με τον Balenciaga» τόνισε.

Για να τιμήσει τη νέα πρέσβειρά του ο Balenciaga «στρατολόγησε» τον Βρετανό φωτογράφο ντοκιμαντέρ Platon, ο οποίος είναι γνωστός για τις φωτογραφίες του με επαναστάτες της μόδας για να δημιουργήσει ένα πορτρέτο της ηθοποιού.

Η Μισέλ Γιο, η οποία έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once», φόρεσε πιο πρόσφατα δημιουργία του Balenciaga στο Φεστιβάλ των Καννών 2023.

