Ίσως ήρθε η ώρα να βγάλετε τα παραμυθένια φορέματα. Το θέμα του επόμενου Met Gala αποκαλύφθηκε: «Sleeping Beauties: Αφύπνιση της μόδας».

Το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης αποκάλυψε την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023, το θέμα της ανοιξιάτικης έκθεσης του 2024, η οποία εγκαινιάζεται με το τεράστιο πάρτι που είναι γνωστό ως Met Gala. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι διάσημοι οικοδεσπότες της εκδήλωσης της 6ης Μαΐου.

H Janelle Monae

Οι «ομορφιές που κοιμούνται», που αναφέρονται στον τίτλο της έκθεσης, είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα ενδύματα της συλλογής του μουσείου που είναι τόσο εύθραυστα, που πρέπει να «φιλοξενηθούν» σε γυάλινες προθήκες, δήλωσαν οι επιμελητές. Τα ενδύματα θα εκτεθούν σε μια σειρά από αίθουσες που θα οργανωθούν με βάση θέματα της φύσης.

H Kim Kardashian

Το Met Gala, που παραδοσιακά πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα της ποπ κουλτούρας, με διάσημους αστέρες όπως η Lady Gaga, η Kim Kardashian, ο Billy Porter και η Rihanna να φορούν κομψά ρούχα που απευθύνονται στο θέμα της βραδιάς. Το περσινό γκαλά τίμησε τον εκλιπόντα σχεδιαστή Karl Lagerfeld.

H Rihanna

Ο επιμελητής Andrew Bolton, ο οποίος είναι ο «εγκέφαλος» όλων των εκθεμάτων του Met Gala, εξήγησε ότι η επερχόμενη έκθεση περιλαμβάνει τόσο σπάνια ιστορικά ρούχα όσο και ρούχα από τη σύγχρονη μόδα. Θα παρουσιαστούν περίπου 250 ενδύματα και αξεσουάρ που καλύπτουν τέσσερις αιώνες. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 10 Μαΐου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2024.

H Jennifer Lopez

O Lil Nas X

H Lady Gaga

Πηγή: skai.gr

