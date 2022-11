Και ο Θεός έπλασε την... Μπριζίτ Μπαρντό - Οι Γαλλίδες που με το στυλ τους πήγαν τη μόδα ένα βήμα παρακάτω

Η γαλλική μόδα, η γαλλική ομορφιά αποτελεί πάντα τον κινητήριο μοχλό ενός δημιουργικού, διαχρονικού, φαινομενικά «εύκολου» στυλ

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι Γαλλίδες μας εμπνέουν εδώ και δεκαετίες με την αβίαστη κομψότητα, τη γοητεία, το πνεύμα και τη λάμψη τους. Η γαλλική μόδα, η γαλλική ομορφιά αποτελεί πάντα τον κινητήριο μοχλό ενός δημιουργικού, διαχρονικού, φαινομενικά “εύκολου” στυλ.

Από τα 30’s μέχρι σήμερα, οι Γαλλίδες με την προσωπικότητα και την αδιαμφισβήτητη φινέτσα τους, αποτελούν τα αιώνια Fashion Icons, εκπέμπουν δύναμη και ομορφιά, δίνοντας μας την αίσθηση ότι αψηφούν τους φόβους τους, προτάσσουν την αυτοπεποίθησή τους και διεκδικούν ασίγαστα μια καλύτερη ζωή.

Το #frenchstyle έχει χαράξει την ιστορία της μόδας και έχει καθιερώσει τις Γαλλίδες ως τις πιο κομψές και powerful γυναίκες στον κόσμο.

Brigitte Bardot

Μοντέλο, Ηθοποιός, Ακτιβίστρια

«Και ο Θεός έπλασε τη Bébé». Υπήρξε η απόλυτη Γαλλίδα bombshell, η επιτομή της θηλυκότητας, η «Marianne» των Γάλλων, η μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών. Η πρώτη που φόρεσε ballet flats στον δρόμο, φωτογραφήθηκε το 50′ με μπικίνι στις Κάννες και ισορρόπησε μεταξύ απροκάλυπτης σεξουαλικότητας και ακαταμάχητης ελευθερίας. Τα ατημέλητα ξανθά μαλλιά της και το μαύρο eyeliner έγιναν το σήμα κατατεθέν της.

«Χάρισα τα νιάτα μου και την ομορφιά μου στους άντρες. Θα χαρίσω τη σοφία και την εμπειρία μου στα ζώα».

Catherine Deneuve

Ηθοποιός, Τραγουδίστρια, Μοντέλο, Παραγωγός

Μούσα του Yves Saint Laurent, «Η ωραία της ημέρας», πρέσβειρα της Unesco, η Catherine Deneuve εδραιώθηκε ως το σύμβολο του γαλλικού στυλ τη δεκαετία του 1960 και συνδέθηκε με την περίοδο της σεξουαλικής απελευθέρωσης, εμφανιζόμενη γυμνή σε εξώφυλλα του περιοδικού Playboy. Από το 1985 ως το 1989 αντιπροσώπευσε τη «Marianne» και στα 70’s υπήρξε το πρόσωπο του θρυλικού Chanel No 5. Οι συνεργασίες της με κολοσσούς της μόδας και της ομορφιάς την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις 50 πιο καλοντυμένες γυναίκες άνω των 50 ετών.

«Μια γυναίκα πρέπει να είναι έξυπνη, να έχει γοητεία, αίσθηση του χιούμορ και να είναι ευγενική. Είναι τα ίδια χαρακτηριστικά που απαιτώ από έναν άντρα».

Françoise Hardy

Τραγουδίστρια, Τραγουδοποιός

Η μούσα των rock stars και της Rei Kawakubo, το κορίτσι με το μποέμ ύφος και τον μελαγχολικό ήχο, η “ιδανική γυναίκα” για τον Mick Jagger, υπήρξε είδωλο της pop κουλτούρας και κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Bob Dylan, Iggy Pop, John Lennon και David Bowie. Το ανδρόγυνο στυλ της, με τα shaggy γούνινα παλτό, τα μίνι φορέματα, τις βινύλ καπαρντίνες και τα ankle boots την καθιέρωσαν ως το pop-rock fashion icon των 60’s.

«Δεν βαριέμαι ποτέ. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος μέσα στη μέρα για μένα».

Jane Birkin

Ηθοποιός, Τραγουδίστρια, Τραγουδοποιός

Έχει ξεχωρίσει στον κόσμο της μόδας, έχει εμπνεύσει σχεδιαστές και στυλίστες με τον οίκο Hermès να έχει δώσει το όνομά της στην πιο ποθητή τσάντα όλων των εποχών. Η Jane Birkin αγαπούσε τα λευκά t-shirt, τα boyfriend jeans, τις basket τσάντες και τις high-knee μπότες. Η μούσα των bohemians, η λολίτα με το φευγάτο βλέμμα που αγαπήθηκε από τον ποιητή των 60’s Serge Gainsbourg, το απόλυτο style icon των 70’s, δημιούργησε τάσεις στη μόδα και λατρεύτηκε για το ανεπιτήδευτο και εκκεντρικό της στυλ.

«Είναι αδύνατο να έχεις στυλ χωρίς αυτοπεποίθηση».

Loulou de La Falaise

Fashion Muse, Σχεδιάστρια κοσμημάτων και αξεσουάρ

Προερχόμενη από fashion οικογένεια, γνωστή ως η μούσα και το δεξί χέρι του Yves Saint Laurent, πηγή έμπνευσης για το κοστούμι του “Le smoking”, άφησε το στίγμα της στη βιομηχανία της μόδας και δημιούργησε το δικό της Maison de Loulou. Φορούσε κυρίως παντελόνια από βελούδο και μετάξι, μπροκάρ ζακέτες, καρό σακάκια, ψηλοτάκουνα και ημιπολύτιμους λίθους, δίνοντας πάντα την αίσθηση μιας έμφυτης κομψότητας και πηγαίας ακτινοβολίας,

«Για να έχεις στυλ οφείλεις να εκπλήσσεις: Να μπορείς να συνδυάζεις ανόμοια στοιχεία, όπως το country sweater με ένα διαμαντένιο κολιέ ή το κουστούμι του τένις με μια κομψή ροζ καρφίτσα».

Carine Roitfeld

Fashion Editor, Επιχειρηματίας

Η global διευθύντρια μόδας του Harper’s Bazaar, η πρώην αρχισυντάκτρια της Γαλλικής Vogue, ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια του CR Fashion book, αλλά και δημιουργός αρωμάτων έχει γράψει χιλιόμετρα στον χώρο της μόδας.

Η προσιτή και workaholic κυρία της μόδας, που έχει συνδεθεί με τους Tom Ford, Karl Lagerfeld και Riccardo Tisci, παραμένει πιστή στο μαύρο, τα smudged eyes, τις pencil φούστες, τις πανύψηλες γόβες, τα εφαρμοστά σακάκια και τα διαφανή πουκάμισα, ενσαρκώνοντας το ιδανικό του punk “French girl”.

«Χρειάζομαι πολύ μαύρο στα μάτια μου και λίγη βότκα για να είμαι γενναία, γιατί είσαι όμορφη όταν χαλαρώνεις».

Ines de la Fressange

Μοντέλο, Σχεδιάστρια, Αρωματοποιός

Μούσα του Karl Lagerfeld και πρόσωπο της Chanel, το διάσημο μοντέλο των 80’s εκπροσωπεί μοναδικά το Parisian Chic. Έχει ιδρύσει δικό της fashion brand, έχει λανσάρει το δικό της άρωμα, έχει συγγράψει το βιβλίο Parisian Chic: A Style Guide και σήμερα συνεχίζει να είναι ενεργή στη μόδα και να συνεργάζεται με τον οίκο Roger Vivier. Αγαπά το χαλαρό στυλ, τα πουκάμισα και τα φαρδιά υφασμάτινα παντελόνια, τα flat thong σανδάλια και sneakers.

«Το μυστικό του υπέροχου στυλ είναι να νιώθεις καλά με αυτό που φοράς».

Caroline de Maigret

Μοντέλο, Μουσική Παραγωγός, Συγγραφέας

Είναι η ιέρεια του ανδρόγυνου στυλ, η γυναίκα που αγαπά τα basic κομμάτια και τη minimal αισθητική, η μποέμ αλλά και αριστοκρατική μούσα των οίκων Chanel και Lancôme. Το 2014 μας σύστησε το lifestyle των Παριζιάνων μέσα από το best-seller βιβλίο “How to be Parisian: Wherever you are” και ανέδειξε τη rock n’ roll και coolness προσωπικότητά της. Αναδεικνύει όσα της αρέσουν, χωρίς να προσκολλάται στις τάσεις της μόδας και τις περισσότερες φορές θα τη δεις ντυμένη με tweed Chanel σακάκι, sneakers, jeans, λευκά t-shirts και καφέ μποτάκια.

«Το να μιλάς για μόδα μπορεί να γίνει βαρετό μέσα σε πέντε λεπτά. Το στυλ όμως είναι πολλά περισσότερα. Μπορώ να μιλάω γι’ αυτό για ώρες».

Laetitia Casta

Ηθοποιός, Μοντέλο

To θρυλικό μοντέλο και ηθοποιός, που αγαπήθηκε για την ξεχωριστή ομορφιά της, ξεκίνησε την καριέρα της στο modelling σε ηλικία 15 ετών και στη συνέχεια έκανε τη μετάβαση στον κινηματογράφο. Το κορίτσι του Jean Paul Gaultier και της GUESS, ο Άγγελος της Victoria’s Secret, η σύγχρονη Γαλλίδα “Marianne”, έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100 εξώφυλλα σε δημοφιλή περιοδικά και με το femme fatale πνεύμα της, τη φυσική της απλότητα ενσαρκώνει το γαλλικό στυλ στον απόλυτο βαθμό.

«Η πραγματική ομορφιά είναι να είσαι πιστός στον εαυτό σου. Αυτό είναι που με κάνει να νιώθω καλά».

