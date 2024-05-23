Πέρασαν αισίως 24 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή του… σχεδόν αμούστακου Εργκίν Αταμάν σε Final Four. Ήταν μόλις 34 ετών όταν και εκτελούσε για δεύτερη σεζόν στην καριέρα χρέη head coach μετά το σύντομο πέρασμά του από την Καρσίγιακα. Τότε που άρχισε να συνδέει το όνομά του και με την (όπως λεγόταν τότε) Εφές Πίλσεν.

Ειρωνεία της τύχης; Απλούστατα στο παρθενικό Final Four της καριέρας του είχε κληθεί να αντιμετωπίσει τη… νυν ομάδα του! Συγκεκριμένα το 2000 στη Θεσσαλονίκη. Τότε που έβλεπε τον Παναθηναϊκό να αποκλείει την ομάδα του στον ημιτελικό με σκορ 81-71 και δύο ημέρες αργότερα να στέφεται για δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης.

Έκτοτε ο Τούρκος τεχνικός πήρε μέρος σε άλλα τέσσερα Final Four. Το 2003 στο «Palau Sant Jordi» της Βαρκελώνης ως προπονητής της Σιένα ενώ ακολούθησε η μεγάλη εκτόξευση την τετραετία 2018-2022, όταν έστειλε την Αναντολού Εφές σε τρία Final Four (2019, 2021, 2022) κατακτώντας δύο συνεχόμενες χρονιές (2021, 2022) το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Αν και θα μπορούσαν να ήταν και άλλα τέσσερα τα Final Four με την Εφές καθώς τη χρονιά της πανδημίας η τουρκική ομάδα έμοιαζε… πυραυλοκίνητη στην Euroleague. Φέτος «έχτισε» από το «μηδέν» τον Παναθηναϊκό.

Έβαλε στην εξίσωση 11 νέους παίκτες, πραγματοποίησε πραγματικό ντεμαράζ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και παρουσιάζεται πιο «διψασμένος» από ποτέ και έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή στον θρόνο! Από το «start from scratch» στην κορυφή της Ευρώπης.

