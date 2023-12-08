Δεκάδες ελέφαντες έχουν πεθάνει από δίψα στο δημοφιλές Εθνικό Πάρκο Χουάνγκε της Ζιμπάμπουε και οικολόγοι εκφράζουν φόβους για την απώλεια κι άλλων, καθώς η ξηρασία που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν ως αποτέλεσμα να ξεραίνονται οι νερόλακκοι.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, που προκαλεί πιο ζεστό και ξηρό καιρό στη διάρκεια όλου του έτους, επιδεινώθηκε από την κλιματική κρίση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενώ ανησυχίες εκφράζονται για το θέμα αυτό στην τρέχουσα διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP28 που διεξάγεται στο Ντουμπάι.

Το Χουάνγκε δεν διαρρέει κανένας μεγάλος ποταμός και οι αρχές στηρίζονται για την τροφοδοσία των ζώων σε νερό σε γεωτρήσεις που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, δήλωσε αξιωματούχος της Αρχής Πάρκων και Άγριας Ζωής της Ζιμπάμπουε (Zimparks).

"Στηριζόμαστε σε τεχνητές πηγές νερού επειδή οι δικοί μας επιφανειακοί υδάτινοι πόροι έχουν μειωθεί. Καθώς οι ελέφαντες εξαρτώνται από το νερό, καταγράφουμε περισσότερους θανάτους", δήλωσε η επικεφαλής οικολόγος της Zimparks στο Εθνικό Πάρκο Χουάνγκε Νταφίν Μαντλαμότο στο Reuters.

Ο πληθυσμός ελεφάντων στο Χουάνγκε είναι 45.000 και ένας πλήρως ανεπτυγμένος ελέφαντας χρειάζεται 200 λίτρα νερού ημερησίως. Ωστόσο καθώς το νερό λιγοστεύει, οι αντλίες που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια στις 104 γεωτρήσεις ή τα πηγάδια του πάρκου δεν μπορούν να αντλήσουν επαρκή ποσότητα νερού.

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν δεκάδες νεκρούς ελέφαντες κοντά σε νερόλακκους και αξιωματούχοι του πάρκου δήλωσαν ότι κι άλλοι ελέφαντες έχουν πεθάνει σε θαμνώδεις περιοχές, παρέχοντας έτοιμη λεία στα λιοντάρια και τους γύπες.

"Το πάρκο αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε λιγότερες βροχές", σημείωσε η Μαντλαμότο.

Η εποχή των βροχών στην Ζιμπάμπουε εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο, αλλά σπανίως έχει βρέξει φέτος μέχρι στιγμής. Η ξηρασία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ζιμπάμπουε.

Σύμφωνα με την Zimparks, ζώα αναγκάζονται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση νερού και τροφής και κάποια κοπάδια ελεφάντων έχουν περάσει στην γειτονική Μποτσουάνα. Οικολογικές οργανώσεις προσπαθούν να αυξήσουν τις προμήθειες νερού, καθαρίζοντας τους λάκκους και αντλώντας περισσότερο νερό από ηλιακά πηγάδια για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Ο πληθυσμός ελεφάντων της Ζιμπάμπουε ανέρχεται σε σχεδόν 100.000, αλλά οι δυνατότητές της για την συντήρησή τους περιορίζονται μόνον σε λίγο πάνω από τους μισούς από αυτούς, πράγμα που σημαίνει ότι τα εθνικά της πάρκα βρίσκονται υπό πίεση, σύμφωνα με την Zimparks.

