Κλιματική αλλαγή: Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου

Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και οι επιπτώσεις της στο κλίμα θα επιδεινωθούν, αν δεν ληφθούν μέτρα καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση σε κρέας, σύμφωνα με έκθεση της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές του τομέα, ο FAO προτείνει κυρίως την αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής, την αλλαγή στη διατροφή των ζώων και τη βελτίωση της υγείας τους.

Επίσης κάνει λόγο για μείωση της κατανάλωσης κρέατος στις πλούσιες χώρες ως ενδεχόμενο, το οποίο όμως θα έχει περιορισμένα αποτελέσματα.

Ο FAO χρησιμοποίησε το 2015 ως έτος αναφοράς, όταν παράχθηκαν 810 εκατ. τόνοι γάλακτος, 78 εκατ. τόνοι αυγών και 330 εκατ. τόνοι κρέατος, σύμφωνα με την έκθεση.

Η διαδικασία από την παραγωγή των ζωοτροφών που καταναλώνουν τα ζώα μέχρι αυτά να φτάσουν το κατάστημα προκάλεσε την έκλυση 6,2 γιγατόνων ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), με τον FAO να υπολογίζει την παραγωγή μεθανίου, πρωτοξειδίου του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα.

Τα βοοειδή ευθύνονται για τις περισσότερες εκλύσεις (62%), ενώ ακολουθούν τα γουρούνια (14%), τα πουλερικά (9%), τα βουβάλια (8%) και τέλος τα αρνιά και τα κατσίκια (7%).

Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα των ζώων, το κρέας είναι η μεγαλύτερη πηγή παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου (67%), μπροστά από το γάλα (30%) και τα αυγά (3%).

Οι εκπομπές που συνδέονται άμεσα με την εκτροφή των ζώων αποτελούν το 60% του συνόλου.

Διατροφή, υγεία

Η κατανάλωση κρέατος αναμένεται να αυξηθεί με την αύξηση του πλούτου και την αστικοποίηση, όμως η ανησυχία για το κλίμα, για την υγεία και την ευημερία των ζώων ενδέχεται να επιβραδύνουν την αύξηση, σημειώνει ο FAO.

Αλλά μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού της Γης και της μέσης ζήτησης σε κρέας ανά κάτοικο, η κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών αναμένεται να ενισχυθεί κατά 21% από το 2020 ως το 2050, εκτιμά η οργάνωση.

Προκειμένου να απαντηθεί αυτή η τάση χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των ζώων εκτροφής ο FAO κάνει διάφορες συστάσεις για την παραγωγή, αλλά και την κατανάλωση.

Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για να μειωθούν οι εκπομπές του τομέα, σύμφωνα με τον FAO, είναι να ενισχυθεί η παραγωγή στο σύνολο της αλυσίδας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα διάφορες τεχνικές για να αυξηθεί η παραγωγή γάλακτος από τις αγελάδες ή μειώνοντας την ηλικία σφαγής των ζώων.

Σημαντική είναι και η διατροφή των ζώων, όπως και η βελτίωση της υγείας τους η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερη παραγωγικότητα αλλά και θα μειώσει τα ποσοστά θνησιμότητας.

Εξάλλου ο FAO αναφέρεται στη μείωση της κατανάλωσης κρέατος, αν και υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της θα είναι περιορισμένες, αν για παράδειγμα το κρέας αντικατασταθεί από την κατανάλωση λαχανικών από θερμοκήπια ή φρούτα εκτός εποχής που μεταφέρονται με αεροπλάνα

Πηγή: skai.gr

