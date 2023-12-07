Για πολλούς ανθρώπους είναι αδιανόητο να ξεκινήσουν τη μέρα τους χωρίς καφέ. Στο μέλλον, ωστόσο, το αγαπημένο μας ρόφημα δεν αποκλείεται να κοστίζει ακριβότερα. Ο λόγος είναι ότι τα καφεόδεντρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Δεν τους αρέσει δηλαδή ούτε η πολλή ζέστη, ούτε το υπερβολικά ξηρό κλίμα, ούτε η υψηλή υγρασία. Οι ιδανικές συνθήκες για τα δέντρα του καφέ εντοπίζονται κοντά στον Iσημερινό, τη λεγόμενη «ζώνη του καφέ». Και εκεί ωστόσο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.

Ο Φρίντελ Χιτς-Άνταμς από το οικονομικό ινστιτούτο Südwind εξηγεί: «Σε πολλές τροπικές χώρες παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αστάθεια στις μετεωρολογικές συνθήκες. Παλαιότερα υπήρχε μια περίοδος βροχών, μια περίοδος με λιγότερες βροχές, υπήρχαν σχετικά σταθερές θερμοκρασίες. Ο καφές καλλιεργείται κυρίως σε μεγαλύτερο υψόμετρο, ακριβώς επειδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι σχετικά σταθερές».

Οι μεγάλες εταιρείες εστιάζουν στον ανταγωνισμό

Τις τελευταίες δεκαετίες οι χειρότερες κλιματικές συνθήκες μειώνουν σταδιακά την παραγωγή καφέ, όπως δείχνει μελέτη του αυστραλιανού ερευνητικού οργανισμού Commonwealth Scientific & Industrial Research (CSIRO). Εκτός αυτού υπάρχουν μελέτες που προβλέπουν ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα συρρικνωθούν κατά το ήμισυ μέχρι το 2050. Αυτό θα επηρεάσει πολλούς καλλιεργητές καφέ, ιδίως στη Βραζιλία και το Βιετνάμ, τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή καφέ παγκοσμίως.

Στις χώρες παραγωγής καφέ οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι λίγο πολύ γνωστές, δηλώνει ο Φρίντελ Χιτς-Άνταμς. Εδώ και 15 χρόνια υπάρχουν πολλά πιλοτικά πρότζεκτ, τα οποία ωστόσο συχνά δεν εφαρμόζονται σε μεγάλη κλίμακα επειδή οι καλλιεργητές καφέ είναι πολύ φτωχοί για να χρηματοδοτήσουν νέα μέτρα. Θα πρέπει, επομένως, να δημιουργηθούν διαφορετικές δομές στην αγορά: με μακροπρόθεσμες συμβάσεις, θέσπιση μέτρων στήριξης και εγγυημένες τιμές αγοράς, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους καλλιεργητές καφέ να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής».

Σύμφωνα με τον γερμανό ειδικό από το οικονομικό ινστιτούτο Südwind με έδρα τη Βόννη: «Το καθοριστικό ερώτημα δεν είναι τόσο τι πρέπει να γίνει, αλλά τι συμβαίνει στον ανταγωνισμό. Αν ένας ανταγωνιστής καταφέρνει να βάζει τον καφέ στο ράφι με 3,99 ευρώ αντί για 4,19 ευρώ, τότε αφαιρεί μερίδια αγοράς από τους άλλους, οι οποίοι εστιάζουν αναγκαστικά στις πωλήσεις τους, και όχι στην προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή: Deutsche Welle

