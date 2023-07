Ζερεφός: Ο ήπιος χειμώνας επέδρασε στις συνθήκες εξάπλωσης των πυρκαγιών Περιβάλλον 15:57, 28.07.2023 linkedin

Το ποσοστό υγρασίας έπεσε κάτω από το 10%, εξήγησε ο καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας - «Η στρατηγική σίγουρα επιδέχεται βελτίωσης»