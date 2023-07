Ένας πλανήτης που βράζει - Ο Ιούλιος οδεύει να καταστεί ο θερμότερος μήνας στην Ιστορία Περιβάλλον 07:25, 28.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η θερμότερη ημέρα παγκοσμίως σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου και οι θερμότερες 23 ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ, ήταν όλες τον μήνα που διανύουμε