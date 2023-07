Σε ευθανασία υποβλήθηκαν οι φάλαινες - πιλότοι που εξώκειλαν στην Αυστραλία - Απέτυχαν οι προσπάθειες διάσωσης (Δείτε βίντεο)

Οι τελευταίες από τις σχεδόν 100 φάλαινες που εξώκειλαν μαζικά στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας υποβλήθηκαν σε ευθανασία την Τετάρτη μετά από μια δεύτερη μέρα έντονων, αλλά ανεπιτυχών προσπαθειών για τη διάσωσή τους, δήλωσαν οι αρχές, όπως μεταδίδει το CNN.

Η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Δυτικής Αυστραλίας δήλωσαν ότι έπρεπε να πάρουν την δύσκολη απόφαση να προχωρήσουν σε ευθανασία των υπόλοιπων 45 φαλαινών.

