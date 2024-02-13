Εκτιμάται ότι περισσότερα από 28.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή το 1,6% του στρώματος πάγου και των παγετώνων της Γροιλανδίας έχουν λιώσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δίνοντας τη θέση τους σε βράχους, υγροτόπους και θάμνους, όπως προκύπτει από μια μεγάλη ανάλυση ιστορικών δορυφορικών αρχείων.

Η Γροιλανδία, μέρος της Αρκτικής, είναι το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, με έκταση περίπου 2,1 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από πάγο και παγετώνες και φιλοξενεί σχεδόν 57.000 ανθρώπους.

Από τη δεκαετία του 1970 η περιοχή θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Λιντς, που παρακολούθησε τις αλλαγές σε ολόκληρη τη Γροιλανδία από τη δεκαετία του 1980 ως τη δεκαετία του 2010, διαπίστωσε ότι η απώλεια πάγου επικεντρώνεται γύρω από τις άκρες των σημερινών παγετώνων, αλλά και στα βόρεια και νοτιοδυτικά της Γροιλανδίας.

Σχεδιάγραμμα με σύγκριση μεταξύ της κάλυψης γης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στα τέλη της δεκαετίας του 2010, που αποκαλύπτει την επέκταση της φυτοκάλυψης, ιδίως στα νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά

Υπάρχουν επίσης υψηλά επίπεδα απώλειας πάγου σε τοπικές περιοχές στα δυτικά, στα μέσα της βορειοδυτικής και στη νοτιοανατολική πλευρά.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι θερμότερες θερμοκρασίες του αέρα προκαλούν την υποχώρηση του πάγου, που με τη σειρά της προκαλεί περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και έχει αντίκτυπο και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στη σταθερότητα του τοπίου.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό «Scientific Reports».

