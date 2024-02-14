Ένα γιγάντιο στρώμα πάγου που πιστεύεται ότι είναι σταθερό μπορεί να βρίσκεται σε οριακό σημείο κατάρρευσης, γεγονός που δεν είχε αντιληφθεί κανείς μέχρι σήμερα, αποκάλυψε μια νέα μελέτη.

Η λεκάνη Wilkes, ένα στρώμα πάγου με το μέγεθος της Καλιφόρνιας στην Ανατολική Ανταρκτική θα μπορούσε να υψώσει τα επίπεδα της θάλασσας κατά 3 μέτρα εάν ξεπαγώσει.

Η ανακάλυψη έγινε από επιστήμονες χρησιμοποιώντας έρευνες με ραντάρ από αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από την περιοχή προκειμένου να ελέγξουν τον πάγο. Εάν οι μικρές αυξήσεις θερμοκρασίας συνεχίσουν να συσσωρεύονται κάτω από τον πάγο, η μπροστινή άκρη μπορεί να ξεκολλήσει και να καταρρεύσει. Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στις 19 Ιανουαρίου στο περιοδικό Geophysical Research Letters.

Δεν έχει γίνει πολλή ανάλυση σε αυτή την περιοχή – υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πάγου εκεί, αλλά ήταν σχετικά σταθερός», δήλωσε η πρώτη συγγραφέας Eliza Dawson, διδακτορική φοιτήτρια γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. "Εξετάζουμε τη θερμοκρασία στη βάση του στρώματος πάγου για πρώτη φορά και πόσο κοντά βρίσκεται στο να λιώσει."

Η λεκάνη του υποπαγετώνα Wilkes είναι μια ευρεία λεκάνη με κλίση που εκτείνεται στα 1.400 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα και περιέχει πάγο πάχους 3 km.

Οι επιστήμονες έχουν υποθέσει εδώ και καιρό ότι ο πάγος της Ανατολικής Ανταρκτικής είναι σχετικά και αντ' αυτού είχαν επικεντρωθεί στη μελέτη των παγετώνων της Δυτικής Ανταρκτικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.