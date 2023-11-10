Λογαριασμός
Το νεότερο νησί του κόσμου μόλις «γεννήθηκε» στην Ιαπωνία (βίντεο)

Δίπλα στο ιστορικό Ιβο Τζίμα, ένα μικρό νησάκι μόλις αναδύθηκε 

νησι

Μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στις 30 Οκτωβρίου στην Ιαπωνία, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάδυση ενός μικρού νησιού – του «νεότερου» στον κόσμο. 

Το νέο νησάκι, που φαίνεται σαν μία μικρή κορφή και ακόμα διαμορφώνεται, ανήκει στα νησιά Ogasawara και βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά από την Ίβο Τζίμα, το νησί που είδε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό. 

Σύμφωνα με τον Setsuya Nakada, ομότιμο καθηγητή ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, στους Japan Times, το μάγμα συσσωρευόταν κάτω από το νερό για αρκετό καιρό πριν τελικά βγει στην επιφάνεια.

Οι εκρήξεις συνεχίζοντται, διαμορφώνοντας συνεχώς την εικόνα του νέου νησιού, το οποίο δεν έχει ακόμα αποκτήσει όνομα. 

