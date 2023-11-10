Το νεότερο νησί του κόσμου μόλις «γεννήθηκε» στην Ιαπωνία (βίντεο)

Μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη στις 30 Οκτωβρίου στην Ιαπωνία, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάδυση ενός μικρού νησιού – του «νεότερου» στον κόσμο.

Το νέο νησάκι, που φαίνεται σαν μία μικρή κορφή και ακόμα διαμορφώνεται, ανήκει στα νησιά Ogasawara και βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά από την Ίβο Τζίμα, το νησί που είδε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με τον Setsuya Nakada, ομότιμο καθηγητή ηφαιστειολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, στους Japan Times, το μάγμα συσσωρευόταν κάτω από το νερό για αρκετό καιρό πριν τελικά βγει στην επιφάνεια.

There’s a new island emerging off the coast of #Japan’s Iō Island and we can spot it from space🛰️



This image from 18 October shows only open ocean but then if we jump to 3 November: there’s a tiny island, which seems to be forming due to the eruption of an undersea volcano.… pic.twitter.com/Qq2VZsIuZS — ESA Earth Observation (@ESA_EO) November 9, 2023

Οι εκρήξεις συνεχίζοντται, διαμορφώνοντας συνεχώς την εικόνα του νέου νησιού, το οποίο δεν έχει ακόμα αποκτήσει όνομα.

