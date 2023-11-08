ΟΗΕ: Το φαινόμενο El Niño θα διαρκέσει μέχρι την άνοιξη του 2024

Το μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño, το οποίο συνδέεται με την αύξηση των θερμοκρασιών στον πλανήτη, θα συνεχισθεί κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ ωθώντας προς τα επάνω τις θερμοκρασίες σε μία χρονιά που ήδη εκτιμάται ότι θα είναι η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, οι πιθανότητες της διάρκειας του κυκλικού μετεωρολογικού φαινομένου μέχρι τον Απρίλιο του 2024 ανέρχονται σε 90%. Και είναι επίσης πολύ πιθανό ότι το El Niño θα έχει αυτόν τον χειμώνα, στο απόγειό του, «ισχυρή ένταση».

Τον Σεπτέμβριο, «οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια του κεντροανατολικού ισημερινού Ειρηνικού παρουσίαζαν τα χαρακτηριστικά ενός μέτριας έντασης επεισοδίου El Niño», εξηγεί ο οργανισμός του ΟΗΕ, αναφέροντας «θερμοκρασίες κάτω από την επιφάνεια του ανατολικού ισημερινού Ειρηνικού πολύ υψηλότερες από τις μέσες τιμές».

«Αυτό το υψηλότερο από το κανονικό θερμικό περιεχόμενο ευνόησε διαρκείς αυξήσεις των θερμοκρασιών της επιφάνειας της θάλασσας τους τέσσερις τελευταίους μήνες και αναμένεται να προκαλέσει νέες αυξήσεις (αν και ασθενέστερες) των θερμοκρασιών αυτών τους προσεχείς μήνες, ανάλογα με την ένταση και την φύση των ατμοσφαιρικών-ωκεάνιων ανατροφοδοτήσεων», σύμφωνα με τον WMO.

Σύμφωνα με τους ειδικούς και «δεδομένης της εξέλιξης των προηγούμενων θερμών επεισοδίων, καθώς και των πιο πρόσφατων μακροπρόθεσμων προβλέψεων», η σταδιακή αποδυνάμωση του El Niño δεν αναμένεται να συμβεί παρά την άνοιξη του 2024 στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ η πιθανότητα ψύχρανσης που θα έφερνε ένα επεισόδιο La Niña είναι σχεδόν μηδενική.

Έπειτα από ένα καλοκαίρι με τις υψηλότερες μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες που έχουν ποτέ καταγραφεί, το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι «δεδομένων των υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών στην επιφάνεια των ωκεανών, είναι πιθανόν ότι το 2023 θα είναι η θερμότερη χρονιά που έχει ζήσει η ανθρωπότητα».

Την πρόγνωση αυτή συμμερίζεται η Αμερικανική Υπηρεσία Ωκεάνιας και Ατμοσφαιρικής Παρατήρησης, η οποία ανακοίνωσε ότι οι πιθανότητες να καταγραφεί το 2024 ως χρονιά υψηλών θερμοκρασιών ρεκόρ ανέρχονται στο 99%.

«Η επόμενη χρονιά είναι πιθανόν να είναι ακόμη θερμότερη. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα και χωρίς αμφιβολία στις αυξανόμενες συγκεντρώσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου που παγιδεύει την θερμότητα και προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, ο καθηγητής Πέτερι Τάαλας.

«Τα ακραία φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα, τα επεισόδια ξηρασίας, οι δασικές πυρκαγιές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, θα αυξηθούν σε ορισμένες περιοχές με βαριές επιπτώσεις», προειδοποιεί ο Πέτερι Τάαλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

