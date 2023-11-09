Όλοι Μαζί Μπορούμε: Μαζί θα πρασινίσουμε την Ελλάδα ξανά

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί να συμμετέχουμε, για να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, θα γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στη Γλυφάδα. Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Μετσόβου, στις 10 το πρωί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Επίσης, μέσα στο Νοέμβριο θα γίνουν και οι παρακάτω δενδροφυτεύσεις:

19 Νοεμβρίου στην Παλλήνη,

26 Νοεμβρίου στην Πεντέλη.



