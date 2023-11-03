Ξανά στο φυσικό της περιβάλλον βρίσκεται πλέον η Γλύκα, η αρκούδα που είχε τραυματιστεί πριν από λίγες μέρες σε τροχαίο (κεντρική φωτογραφία από την στιγμή που το ζώο επιστρέφει στο δάσος).

Το ζώο είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου κοντά στη Νεάπολη Κοζάνης, όπου έσπευσε για τις πρώτες βοήθειες η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του «Αρκτούρου».

Η νεαρή αρκούδα είχε μεταφερθεί στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του «Αρκτούρου» και μετά την πλήρη ανάρρωσή της, επανεντάχθηκε πριν από λίγες μέρες στη φύση.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της οργάνωσης, «η Γλύκα, μόλις άνοιξε η πόρτα από το κλουβί μεταφοράς της, ξεχύθηκε και εξαφανίστηκε προς το δάσος».

Στην επιχείρηση επανένταξης συμμετείχαν επίσης η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, η Δασική Υπηρεσία και η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

