Τα σαλάχια καταγράφηκαν για πρώτη φορά να παράγουν ήχους -Δείτε βίντεο

Έως τώρα, οι επιστήμονες πίστευαν πως τα σαλάχια ήταν σιωπηλά πλάσματα, αλλά μία νέα έρευνα εντόπισε τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη σαλαχιών να παράγουν ήχους. Η τυχερή αυτή ανακάλυψη οφείλεται σε βίντεο που ήρθαν στην επιφάνεια και εξέπληξαν τους θαλάσσιους βιολόγους.

«Το γεγονός πως μόλις τώρα συνειδητοποιήσαμε πως αυτό το τόσο κοινό είδος παράγει ήχους, δείχνει πόσα λίγα ξέρουμε ακόμα για τους ωκεανούς. Πλέον έχουμε πολλαπλές ηχογραφήσεις και παρατηρήσεις δύο ειδών που παράγουν ήχους στο φυσικό τους περιβάλλον», λέει ο καθηγητής Lachlan Fetterplace του University of Agricultural Sciences στη Σουηδία.

