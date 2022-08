Τι άλλο θα δούμε… Στην Κίνα μετά το νέο κύμα Covid κάνουν τεστ σε φρέσκα ψάρια και καβούρια! - Δείτε video

Πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι διατάχθηκαν να υποβληθούν σε εξετάσεις για τον ιό Covid-19 στην παράκτια κινεζική πόλη Xiamen αυτή την εβδομάδα, μετά τον εντοπισμό περίπου 40 κρουσμάτων του ιού.

Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που έχουν διαταχθεί να υποβληθούν σε εξετάσεις, όπως σημειώνει το BBC. Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι ορισμένες μορφές θαλάσσιων οργανισμών αναμένεται, επίσης, να «συμμετάσχουν» στην τελευταία εκστρατεία μαζικών εξετάσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, περιφερειακή επιτροπή της περιοχής που ασχολείται με την πανδημία, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι όταν οι αλιείς επιστρέφουν στα λιμάνια τους, «τόσο οι ίδιοι όσο και τα θαλασσινά τους πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο».

Το αποτέλεσμα ήταν ότι εν μέσω αυτής της τελευταίας επιδημίας, εμφανίστηκαν βίντεο σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της Douyin - της τοπικής έκδοσης του TikTok της Κίνας - που δείχνουν υπαλλήλους να κάνουν PCR τεστ σε ψάρια και καβούρια!

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο, δεν είναι η πρώτη φορά που ψάρια ελέγχονται για κορωνοϊό.

Η νότια κινεζική επαρχία Χαϊνάν, μια παράκτια περιοχή όπως η Xiamen, έχει καταγράψει περισσότερα από 10.000 κρούσματα Covid-19 από τις αρχές Αυγούστου και οι αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το ξέσπασμα αυτό είναι πιθανό να συνδέεται με την αλιευτική κοινότητα.

Τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι οι θαλάσσιοι οργανισμοί μπορεί να σχετίζονται με τον κορωνοϊό. Αν και είναι απίθανο τα θαλασσινά να αποτελούν ξενιστή του ιού, πολλά από τα κρούσματα στην Κίνα έχουν συνδεθεί με εργαζόμενους σε λιμάνια, με όσους χειρίζονται προϊόντα ψυκτικής αλυσίδας ή με εργαζόμενους σε αγορές θαλασσινών.

Τον Ιούνιο του 2020, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ιός είχε ανιχνευθεί σε σανίδες κοπής, που χρησιμοποιούνταν για τον εισαγόμενο σολομό. Αυτό οδήγησε όχι μόνο στο να αποσύρουν τα εστιατόρια και τα σούπερ μάρκετ τον σολομό από τα ράφια τους, αλλά και στο να σταματήσουν οι εισαγωγές. Ο πανικός εξαπλώθηκε σε εθνικό επίπεδο, με διάχυτη τη νευρικότητα σχετικά με την κατανάλωση του προϊόντος.

