Μια πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη παρουσίασε σοβαρές αναταράξεις την Τρίτη που οδήγησαν στο θάνατο του ενός ανθρώπου.

Οι αναταράξεις αυτής της έντασης είναι σπάνιες, αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο.

Τι είδους αναταράξεις ήταν αυτές;

Για να γνωρίζουμε εάν η κλιματική αλλαγή έπαιξε ρόλο σε αυτό που συνέβη στην πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τι αναταράξεις έγιναν.

Ο στροβιλισμός μπορεί να περιγραφεί απλώς ως η ακανόνιστη κίνηση του αέρα που δημιουργεί ρεύματα. Όταν αυτά τα ρεύματα αλληλεπιδρούν με το αεροπλάνο μπορεί να το αναγκάσουν να κουνηθεί ή να πέσει ξαφνικά σε υψόμετρο.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ένα αεροπλάνο μπορεί να παρουσιάσει αναταράξεις – από αέρα που ρέει πάνω από βουνά μέχρι σύννεφα και κακοκαιρία.

Δεν είναι ακόμα γνωστό με ποιους ακριβώς από αυτούς είχε να κάνει το περιστατικό με την συγκεκριμένη πτήση, αλλά με βάση την πρόγνωση του καιρού είναι πιθανό να ήταν είτε από ένα φαινόμενο που ονομάζεται αναταράξεις «καθαρού αέρα», είτε από καταιγίδες.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί αναταράξεις στον «καθαρό αέρα»;

Οι αναταράξεις του "καθαρού αέρα" εμφανίζονται όταν υπάρχει αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου μέσα ή γύρω από το ρεύμα εκτόξευσης - ένα γρήγορο "ποτάμι" αέρα που βρίσκεται συνήθως στα 30.000-60.000 πόδια.

Πέρυσι, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ ανακάλυψαν ότι οι έντονες αναταράξεις, από αυτό το φαινόμενο του καθαρού αέρα, είχαν αυξηθεί κατά 55% μεταξύ 1979 και 2020 στον Βόρειο Ατλαντικό.

Είπαν ότι ο θερμότερος αέρας από τις αυξανόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου άλλαζε την ταχύτητα του ανέμου.

Αυτό το είδος αναταράξεων είναι εμφανώς δύσκολο για τους πιλότους να πλοηγηθούν. Αν και οι μετεωρολογικές οργανώσεις παρέχουν προειδοποιήσεις για το πού μπορεί να βρεθεί κάτι τέτοιο, κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν μπορεί εντοπιστεί από τα συστήματα ραντάρ τους ή να τα δει κανείς.

Ο καθηγητής Paul Williams, ατμοσφαιρικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Reading, ο οποίος συνέταξε τη μελέτη είπε στο BBC πέρυσι: «Θα πρέπει να επενδύσουμε σε βελτιωμένα συστήματα πρόβλεψης και ανίχνευσης αναταράξεων, για να αποτρέψουμε τον τραχύ αέρα να μετατραπεί σε πιο ανώμαλες πτήσεις στις επόμενες δεκαετίες.»

Γιατί οι καταιγίδες προκαλούν αναταράξεις;

Οι καταιγίδες που δημιουργούν βροντές, κεραυνούς και χαλάζι παράγονται μόνο από σωρευτικά σύννεφα.

Αυτά τα σύννεφα μπορούν να υψώνονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, πολύ πιο πάνω από εκεί που συνήθως πετούν τα αεροπλάνα, οπότε δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν απλώς πετώντας από πάνω τους.

Το σύννεφο σχηματίζεται καθώς ο θερμός αέρας ανεβαίνει γρήγορα από την επιφάνεια της Γης σε όλη τη διαδρομή μέσα από την ατμόσφαιρα όπου ψύχεται και συμπυκνώνεται.

Μέσα σε ένα σωρευτικό σύννεφο, τα ανοδικά και τα καθοδικά ρεύματα του αέρα που κινούνται στο εσωτερικό μπορεί να είναι πολύ ισχυρά, γεγονός που προκαλεί έντονες αναταράξεις.

Τα σύννεφα που παράγουν βροντές έχουν πολύ ισχυρά ρεύματα αέρα - μπορούν να μεταφέρουν την ίδια ποσότητα ενέργειας με 10 ατομικές βόμβες μεγέθους Χιροσίμα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι υπήρχαν καταιγίδες κοντά στη Μιανμάρ την ώρα που το αεροπλάνο της Singapore Airlines πετούσε την Τρίτη.

Η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις καταιγίδες πιο έντονες;

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τέτοιες τροπικές καταιγίδες αυξάνονται σε ένταση ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το επιστημονικό όργανο του ΟΗΕ για το κλίμα, IPCC.

Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τους ωκεανούς μας, με αποτέλεσμα να εξατμίζεται περισσότερο νερό, προσθέτοντας περισσότερη θερμότητα και υγρασία στον αέρα.

Ταυτόχρονα, ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία με αποτέλεσμα ισχυρότερους ανέμους και πιο έντονες βροχοπτώσεις από αυτές τις καταιγίδες - που θα έφεραν πιο έντονες αναταράξεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σε αυτό το στάδιο ότι αυτές οι τροπικές καταιγίδες γίνονται πιο συχνές.

Τι συμβαίνει τώρα?

Τους επόμενους μήνες οι ερευνητές θα εξετάσουν τα δεδομένα από τα συστήματα του αεροπλάνου για να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

Εάν εντοπιστεί η αιτία των αναταράξεων, τότε οι επιστήμονες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν εάν ένα τέτοιο γεγονός είναι πιο πιθανό στο μέλλον ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Με πληροφορίες από BBC News

