Εκατοντάδες πίθηκοι πέθαναν στο Μεξικό εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Τα ζώα πέφτουν ουρλιάζοντας από τα δένδρα ενώ τα περισσότερα από τα θύματα είναι μωρά που δεν αντέχουν τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν.

Τουλάχιστον 138 πίθηκοι μεσαίου μεγέθους βρέθηκαν νεκροί στην πολιτεία Ταμπάσκο στην ακτή του Κόλπου από τις 16 Μαΐου, σύμφωνα με την ομάδα διατήρησης της βιοποικιλότητας Usumacinta.

Εκατοντάδες πίθηκοι πέθαναν λόγω του ακραίου καύσωνα στην πόλη Ταμπάσκο - Οι κάτοικοι προσπαθούν να διασώσουν όσα ζώα μπορούν. PHOTO/AP

Άλλοι διασώθηκαν από τους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων πέντε που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε έναν τοπικό κτηνίατρο που πάλεψε για να τους σώσει.

«Έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση, με αφυδάτωση και πυρετό», είπε ο Δρ. Sergio Valenzuela.

Το κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων από τον Μάρτιο. Επίσης σύμφωνα με κτηνιάτρους και διασώστες έχουν πεθάνει και εκατοντάδες πίθηκοι που ουρλιάζουν.

Περίπου στο ένα τρίτο της χώρας σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες 45 βαθμών Κελσίου την Τρίτη.

It's so hot in Mexico that howler monkeys are falling dead from the trees https://t.co/pYmx047HOv — WRAL NEWS in NC (@WRAL) May 22, 2024

Το είδος των πιθήκων έχει ύψος έως και 90 εκατοστά με μακριά ουρά. Ζυγίζουν περισσότερα από 13,5 κιλά και μπορούν να ζήσουν έως και 20 χρόνια. Έχουν μεγάλα σαγόνια και μια τρομακτική σειρά οδοντοστοιχίας. Αλλά κυρίως είναι γνωστοί για τους βρυχηθμούς τους που μοιάζουν με λιονταριού.

Οι κτηνίατροι βάζουν πάγο στα αδύνατα χεράκια και τα πόδια τους και τους δίνουν ηλεκτρολύτες.

Μέχρι στιγμής, οι πίθηκοι φαίνεται να είναι σε αποκατάσταση. Κάποτε άτονοι και εύκολοι στον χειρισμό τους, τώρα βρίσκονται σε κλουβιά στο γραφείο της Βαλενζουέλα. «Αναρρώνουν. Είναι επιθετικοί… δαγκώνουν ξανά», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό είναι ένα υγιές σημάδι

«Έπεσαν από τα δέντρα σαν μήλα», είπε ο Πόζο. «Ήταν σε κατάσταση σοβαρής αφυδάτωσης και πέθαναν μέσα σε λίγα λεπτά». Ήδη εξασθενημένες, λέει ο Pozo, ένας από τους πρώτους που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στα ζώα.

Ο Pozo αποδίδει τους θανάτους σε μια «συνέργεια» παραγόντων, όπως η υψηλή ζέστη, η ξηρασία, οι δασικές πυρκαγιές και η υλοτομία που στερεί από τους πιθήκους το νερό, τη σκιά και τα φρούτα που τρώνε, ενώ σημειώνει ότι ένα παθογόνο, μια ασθένεια ή άλλος παράγοντας δεν μπορεί ακόμη να αποκλειστεί.

Για τους ανθρώπους στην αχνιστή, βαλτώδη, καλυμμένη από ζούγκλα πολιτεία του Ταμπάσκο, ο πίθηκος που ουρλιάζει είναι ένα εμβληματικό είδος. Οι ντόπιοι λένε ότι οι πίθηκοι τους λένε την ώρα της ημέρας ουρλιάζοντας την αυγή και το σούρουπο.

Ο Pozo είπε ότι οι ντόπιοι - τους οποίους γνωρίζει μέσω της δουλειάς του με τη Biodiversity Conservation of The Usumacinta - προσπάθησαν να βοηθήσουν τους πιθήκους που βλέπουν γύρω από τις φάρμες τους. Αλλά σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.

«Η αλήθεια είναι ότι τα μωρά είναι πολύ ευαίσθητα, δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν σκύλοι ή γάτες, επειδή έχουν παθογόνα που μπορεί να είναι θανατηφόρα για τους πιθήκους που ουρλιάζουν», είπε, τονίζοντας ότι πρέπει να αποκατασταθούν. και απελευθερώθηκε στη φύση.

Η ομάδα του Pozo έχει δημιουργήσει ειδικούς σταθμούς ανάκτησης για πιθήκους - αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πέντε πιθήκους, αλλά πουλιά και ερπετά έχουν επίσης επηρεαστεί - και προσπαθεί να οργανώσει μια ομάδα εξειδικευμένων κτηνιάτρων για να δώσει στα πρωτεύοντα τη φροντίδα που χρειάζονται.

Καθυστερημένα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνώρισε το πρόβλημα τη Δευτέρα, με τον Πρόεδρο Andrés Manuel López Obrador να λέει ότι το είχε ακούσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεχάρη τον Βαλενζουέλα για τις προσπάθειές του και είπε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να στηρίξει το έργο.

Μέχρι τις 9 Μαΐου, τουλάχιστον εννέα πόλεις στο Μεξικό είχαν σημειώσει ρεκόρ θερμοκρασίας, με τη Σιουδάδ Βικτώρια στη συνοριακή πολιτεία Ταμαουλίπας να σημειώνει τους 47 βαθμούς Κελσίου (117 F).

Με βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου σχεδόν σε όλη τη χώρα μέχρι στιγμής φέτος, οι λίμνες και τα φράγματα στεγνώνουν και τα αποθέματα νερού εξαντλούνται. Οι αρχές αναγκάστηκαν να οδηγήσουν στο νερό τα πάντα, από νοσοκομεία μέχρι πυροσβεστικές ομάδες. Τα χαμηλά επίπεδα στα υδροηλεκτρικά φράγματα έχουν συμβάλει σε διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

