Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines προσγειώθηκαν σήμερα στη Σιγκαπούρη, μία ημέρα αφού το αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Λονδίνο έπεσε σε «ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις» που προκάλεσαν τον θάνατο ενός βρετανού επιβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών συνεπιβατών.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στην Μπανγκόκ και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη χθες δέκα ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός Boeing 777, την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από τη Μιανμάρ, όταν αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει βουτιές βίαια και επανειλημμένως.

Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι. Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν μία καμπίνα σπαρμένη με τρόφιμα, μπουκάλια και αποσκευές, ενώ οι μάσκες του οξυγόνου κρέμονται από το ταβάνι.

Η Singapore Airlines «λυπάται πολύ για την τραυματική εμπειρία» που έζησαν οι επιβαίνοντες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γκο Τσουν Φονγκ.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπου που έχασε την ζωή του», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που περίμεναν στην πίστα.

Ενας Βρετανός 73 ετών πέθανε και, σύμφωνα με το νοσοκομείο της Μπανγκόκ όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, νοσηλεύονται 71 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, 83 άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Σήμερα, 131 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος έφθασαν με άλλη πτήση στην Σιγκαπούρη.

«Μόλις σβήσει το σήμα, οι περισσότεροι λύνουν αμέσως τις ζώνες ασφαλείας»

Τους υποδέχθηκαν ανακουφισμένοι οι δικοί τους, αλλά κανείς δεν θέλησε να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

Ο Αντριου Ντέιβις, βρετανός επιβάτης, δήλωσε στο BBC Radio 5 ότι το αεροσκάφος «βυθίστηκε ξαφνικά» και «σχεδόν χωρίς προειδοποίηση» και ο ίδιος πίστεψε ότι επρόκειτο να συντριβεί.

Περιέγραψε ότι είδε γύρω του ανθρώπους με τραύματα στο κεφάλι και αίμα στα αυτιά. «Οι αναταράξεις ήταν απίστευτα βίαιες».

Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Βρετανού που έχασε την ζωή του, του Τζεφ Κίτσεν, διευθυντή θεάτρου του Μπρίστολ.

Η Σιγκαπούρη έστειλε επιτροπή έρευνας στην Μπανγκόκ και ο Λόρενς Γιουόνγκ διαβεβαίωσε στο Facebook ότι η χώρα του «συνεργάζεται στενά με τις ταϊλανδικές αρχές».

Μεταξύ των επιβατών, 56 ήταν Αυστραλοί, 47 Βρετανοί και 41 Σιγκαπουριανοί, ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά πιστεύω ότι γενικά οι επιβάτες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα προφύλαξης», δήλωσε στο AFP ο Αντονι Μπρίκχαους, αμερικανός ειδικός αεροπορικής ασφάλειας.

«Μόλις σβήσει το σήμα, οι περισσότεροι λύνουν αμέσως τις ζώνες ασφαλείας».

Σύμφωνα με τον Αντριου Ντέιβις, «το αεροσκάφος έκανε βουτιά την ώρα που το σήμα για τις ζώνες μόλις είχε ανάψει».

Η Αλισον Μπάρκερ, ο γιος της οποίας επέβαινε στο αεροσκάφος, δήλωσε στο BBC ότι της έστειλε sms κάνοντας λόγο για «τρελή πτήση» και λέγοντας ότι πρέπει να γίνει επείγουσα προσγείωση.

«Δεν ξέραμε αν είχε επιζήσει, η αγωνία μας ήταν μεγάλη. Πέρασα τις μακρύτερες δύο ώρες της ζωής μου», είπε.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις, αόρατες στα ραντάρ.

Σύμφωνα με μελέτη του 2023, η ετήσια διάρκεια των αναταράξεων αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ του 1979 και του 2020, ενώ οι πιο σπάνιες σοβαρές αναταράξεις αυξήθηκαν κατά 50%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.