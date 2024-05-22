Η WWF Ελλάς ανακοίνωσε ότι υλοποιεί το φιλόδοξο πρόγραμμα «Συλλέγουμε σπόρους για ένα ζωντανό δάσος» προκειμένου να συμβάλλει στην παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερου φυτευτικού υλικού, ειδικά για περιοχές που έχουν καεί περισσότερες από μία φορές και χρειάζονται αναδάσωση, όπως η Αττική, η Κορινθία, η Αχαΐα και η Ηλεία.

Το πρόγραμμα, που έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2023, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και με την υποστήριξη της Procter & Gamble και των προϊόντων της.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και 2023, οι ανάγκες για φυτευτικό υλικό δασικών ειδών (σπόροι και φυτάρια) στη χώρα μας είναι τεράστιες. Κάθε χρόνο, στη Ελλάδα, καίγονται κατά μέσο όρο πάνω από 450.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, ενώ μόνο το 2023, οι δασικές πυρκαγιές έπληξαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια στρέμματα, επιτείνοντας ακόμα περισσότερο το κενό που υπάρχει σε κατάλληλο φυτευτικό υλικό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, υλοποιούνται οι εξής δράσεις:

Υποστήριξη του δημόσιου δασικού φυτωρίου του Δασαρχείου Πατρών και ενίσχυσή του με εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά προκειμένου να αυξήσει ποσοτικά και ποιοτικά την παραγωγή του.

Eκπαίδευση και κινητοποίηση ενεργών πολιτών, αλλά και εθελοντικών σχημάτων, σε στοχευμένες περιοχές της Νοτίου Ελλάδας, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν το πρόβλημα και να γίνουν μέρος της λύσης.

Συλλογή σπόρων από διάφορα είδη, όπως κυπαρίσσι, χαρουπιά, κουκουναριά, πεύκο, μυρτιά, διάφορα είδη βελανιδιάς, άρκευθο κ.ά, σε περιοχές της νότιας Ελλάδας, με τη βοήθεια των εκπαιδευμένων εθελοντών και τη συνδρομή των κατά τόπους Δασαρχείων, για τις ανάγκες του δημόσιου δασικού φυτωρίου του Δασαρχείου Πατρών.

Εθελοντικές εργασίες επεξεργασίας καρπών, αλλά και φροντίδας των παραγόμενων φυταρίων από τους εθελοντές στο δημόσιο δασικό φυτώριο του Δασαρχείου Πατρών, υπό την καθοδήγηση των στελεχών του Δασαρχείου και την παρακολούθηση και επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

Από την έναρξη του προγράμματος έως και σήμερα, περίπου 200 εθελοντές έχουν συμμετάσχει σε δράσεις σποροσυλλογών σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν συλλεχθεί δεκάδες κιλά σπόρων από 8 είδη (βελανιδιά, κυπαρίσσι, άρκευθο, κουτσουπιά, μυρτιά, αριά, κουκουναριά, πεύκο). Κάθε σπόρος που συλλέγεται, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής φυτευτικού υλικού του δασικού φυτωρίου του Δασαρχείου Πατρών που θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες αναδασώσεις, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, υπό τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

