Πιθανή μια νέα έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία λένε οι ειδικοί

Μια ακόμη ηφαιστειακή έκρηξη στη χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας θεωρείται πιθανό να σημειωθεί, με τους ειδικούς να προβλέπουν ότι μια επιπρόσθετη ρωγμή θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες - ενδεχομένως εντός της πόλης Grindavík.

Το μάγμα συσσωρεύεται και πάλι κάτω από το Svartsengi με ρυθμό που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα έκρηξη τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισλανδικό Met Office (IMO).

Από τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, υπολογίζεται ότι 268 εκατομμύρια κυβικά πόδια (7,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα) λιωμένου βράχου βρίσκονται κάτω από το έδαφος 4 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γκρίνταβικ.

Αυτή η ποσότητα μάγματος πλησιάζει τα επίπεδα που τροφοδότησαν εκρήξεις από το ίδιο ηφαίστειο τον Δεκέμβριο του 2023, στις 14 Ιανουαρίου και ξανά στις 8 Φεβρουαρίου.

«Αν δούμε συγκρητικά την εικόνα της παραμονής προηγούμενων ηφαιστειακών εκρήξεων… η πιθανότητα να συντελεστούν αυξάνεται όταν ο όγκος φτάσει τα 8 έως 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα [283 έως 459 εκατομμύρια κυβικά πόδια]», είπαν εκπρόσωποι του ΙΜΟ σε γραπτή δήλωση.

«Αν η συσσώρευση μάγματος συνεχιστεί έτσι, θα φτάσουμε στο κατώτερο όριο αύριο».

Εάν συμβεί έκρηξη, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι πιθανό να είναι πολύ σύντομης διάρκειας, προειδοποίησαν οι εκπρόσωποι του ΙΜΟ.

