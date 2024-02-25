Ραγίζει καρδιές το βίντεο που δείχνει ένα αρσενικό κοάλα στην Αυστραλία να θρηνεί τη νεκρή σύντροφό του. Οι αντιδράσεις του κοάλα είναι ανθρώπινες, καθώς αγκαλιάζει τη σορό της συντρόφου του και ακούγεται σα να κλαίει.



"(Λάβαμε) μια κλήση, η οποία ανέφερε ότι είχαν βρει ένα κοάλα στο έδαφος στη βάση ενός δέντρου", ανέφερε η αυστραλιανή υπηρεσία διάσωσης κοάλα.



«Ωστόσο, υπήρχε και ένα δεύτερο κοάλα. Κατά την άφιξη ο διασώστης εντόπισε και ένα νεκρό ενήλικο θηλυκό κοάλα και ένα δεύτερο ενήλικο αρσενικό κοάλα».



«Είναι πάντα σπαρακτικό να συμμετέχεις σε μια διάσωση που περιλαμβάνει ένα νεκρό κοάλα, αλλά ήταν ακόμα πιο σπαρακτικό να βλέπεις το αρσενικό κοάλα να κρατά και να αγκαλιάζει το νεκρό κοάλα».

Οι διασώστες είχαν κληθεί στην κοιλάδα Κορόμαντελ, νοτιοανατολικά της Αδελαΐδας, για να βοηθήσουν τα δυο κοάλα, αλλά δεν το θηλυκό είχε καταλήξει.



