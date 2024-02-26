Περισσότερα από 100 νέα είδη ανακαλύφθηκαν σε εξερεύνηση που αποκάλυψε ένα τεράστιο υποθαλάσσιο όρος στα ανοικτά των ακτών της Χιλής.

Ένα από τα πιο ανεξερεύνητα μυστήρια παραμένει ο ωκεανός για τους επιστήμονες καθώς αν και καλύπτει το 70 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης, ωστόσο μόνο το 5 τοις εκατό έχει εξερευνηθεί.

Σε μία νέα ανακάλυψη επιστήμονες που εξερευνούν τα νερά στα ανοικτά των ακτών της Χιλής βρέθηκαν μπροστά σε ένα τεράστιο υποθαλάσσιο βουνό που φιλοξενεί μια σειρά από παράξενα και υπέροχα πλάσματα.

Από τα κοράλλια βαθέων υδάτων μέχρι τους αστακούς, οι ειδικοί από το Ινστιτούτο Ωκεανών Schmidt πιστεύουν ότι περισσότερα από 100 νέα είδη θα μπορούσαν να κρύβονται εκεί κάτω.

«Ξεπεράσαμε πολύ τις ελπίδες μας σε αυτή την αποστολή», είπε ο Δρ Χαβιέ Σελάνες, ο οποίος ηγήθηκε της αποστολής.

«Πάντα περιμένεις να βρεις νέα είδη σε αυτές τις απομακρυσμένες και ανεπαρκώς εξερευνημένες περιοχές, αλλά η ποσότητα που βρήκαμε, ειδικά για ορισμένες ομάδες όπως τα σφουγγάρια, είναι συγκλονιστική».

Η ομάδα ανακάλυψε το νέο βουνό όταν εξερευνούσε την κορυφογραμμή Salas y Gomez. Αυτή η υποβρύχια οροσειρά μήκους 1.800 μιλίων περιλαμβάνει περισσότερα από 200 όρη που εκτείνονται από την υπεράκτια Χιλή έως το Νησί του Πάσχα.

Χρησιμοποιώντας ένα υποβρύχιο ρομπότ, οι επιστήμονες μπόρεσαν να κατέβουν σε βάθος 4.500 μέτρων.

Εκεί, χαρτογράφησαν συνολικά 52.777 τετραγωνικά χιλιόμετρα του πυθμένα της θάλασσας, ανακαλύπτοντας τέσσερα νέα υποθαλάσσια όρη, το καθένα με το δικό του ξεχωριστό οικοσύστημα.

Το ψηλότερο από αυτά τα θαλάσσια βουνά, που η ομάδα ονόμασε ανεπίσημα Solito, έχει ύψος 3.530, πάνω από τέσσερις φορές ψηλότερο από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa του Ντουμπάι.

Ενώ τα νέα πλάσματα δεν έχουν ακόμη επίσημα ονομαστεί και ταυτοποιηθεί, αποτυπώθηκαν στην κάμερα από το υποβρύχιο ρομπότ.

Ένα έντονο κόκκινο ψάρι γνωστό ως Chaunax εντοπίστηκε σε βάθος 1.388 μέτρων, ενώ οι αχινοί Oblong Dermechinus βρέθηκαν στα 516 μέτρα.

Ένας περίεργος αστακός εθεάθη πάνω σε κοράλλια σε βάθος 669 μέτρων, ενώ οι εκπληκτικές φωτογραφίες δείχνουν ένα καλαμάρι που σπάνια εμφανίζεται στα 1.105 μέτρα.

Άλλα νέα πλάσματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάδυσης περιλαμβάνουν ένα σφουγγάρι που μοιάζει με ιστό, ένα σπειροειδές κοράλλι και έναν αγκαθωτό αχινό.

«Η πλήρης αναγνώριση των ειδών μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια», δήλωσε η Δρ Jyotika Virmani, Εκτελεστική Διευθύντρια του Schmidt Ocean Institute.

«Ο Δρ Σελλάνας και η ομάδα του έχουν έναν απίστευτο αριθμό δειγμάτων από αυτό το εκπληκτικά όμορφο και ελάχιστα γνωστό hotspot βιοποικιλότητας».

«Το Schmidt Ocean Institute είναι εταίρος με το Nippon Foundation – Nekton Ocean Census Program, το οποίο έχει θέσει ως στόχο την εύρεση 100.000 νέων θαλάσσιων ειδών τα επόμενα δέκα χρόνια.





Πηγή: skai.gr

