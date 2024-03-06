Την στιγμή που μία όρκα, η φάλαινα δολοφόνος, επιτίθεται, σκοτώνει και τρώει έναν μεγάλο λευκό καρχαρία μέσα σε μόλις δύο λεπτά, κατέγραψαν τουρίστες σε πλοίο ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, έξω από το λιμάνι Μόσελ Μπέι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αρσενική όρκα με το παρατσούκλι Starboard καταγράφηκε σε βίντεο να σκοτώνει έναν έφηβο μεγάλο λευκό καρχαρία μήκους 2,4 μέτρων και να αφαιρεί το συκώτι του, που είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.

Στη συνέχεια η φάλαινα πέρασε μπροστά από το σκάφος, με το ματωμένο συκώτι του καρχαρία ακόμα στο στόμα της.

Είναι η πρώτη φορά που κάμερα καταγράφει την μοναχική επίθεση μιας όρκας στο θήραμά της, καθώς συνήθως οι φάλαινες δολοφόνοι κυνηγούν σε ζευγάρια.

«Η ανάλυση των πλάνων μας εξέπληξε. Δεν γνωρίζαμε ότι ήταν σε θέση να αρπάζει αυτό το είδος καρχαρία μόνη της και σε τόσο γρήγορο χρονικό πλαίσιο. Απλώς δείχνει πόσο ικανή είναι – ένα σούπερ αρπακτικό», δήλωσε στην Daily Mail η Alison Towner, επικεφαλής μιας διεθνής ερευνητικής ομάδας που ανέλυσε τα πλάνα που κατέγραψαν οι τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

