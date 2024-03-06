Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο θάνατοι παγκοσμίως κάθε χρόνο οφείλονται στην βραχυπρόθεσμη έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Lancet Planetary Health». Η ανατολική Ασία αναφέρει περισσότερους από τους μισούς θανάτους παγκοσμίως, ενώ η Ευρώπη καταγράφει το 12% των θανάτων.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Monash στην Αυστραλία εξέτασε τα επίπεδα ρύπανσης των μικροσκοπικών αιωρούμενων σωματιδίων PM 2.5 και τη θνησιμότητα σε περισσότερες από 13.000 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο τον κόσμο κατά τις δύο δεκαετίες ως το 2019.

Όπως διαπιστώθηκε, ακόμα και η έκθεση για λίγες ώρες έως και λίγες ημέρες στη ρύπανση έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από ένα εκατομμύριο πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως. Περισσότερο από το ένα πέμπτο των θανάτων συμβαίνει σε αστικές περιοχές.

Στην Ασία αντιστοιχεί περίπου το 65,2% της παγκόσμιας θνησιμότητας, στην Αφρική το 17%, στην Ευρώπη το 12,1%, στην Αμερική το 5,6% και στην Ωκεανία το 0,1%.

Η επιβάρυνση ήταν υψηλότερη στις πολυπληθείς, ιδιαίτερα μολυσμένες περιοχές της ανατολικής Ασίας, της νότιας Ασίας και της δυτικής Αφρικής. Στις περισσότερες περιοχές της Αυστραλίας σημειώθηκε μικρή μείωση του αριθμού των αποδιδόμενων θανάτων, αλλά το ποσοστό αυξήθηκε από 0,54% το 2000 σε 0,76% το 2019, που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από οποιαδήποτε άλλη υποπεριοχή. Ένας πιθανός λόγος, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσε να είναι η αυξανόμενη συχνότητα και κλίμακα ακραίων καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως οι πυρκαγιές του 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

