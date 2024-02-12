Όλοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφύτευση στον Υμηττό, την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Tην Κυριακή 18 Φεβρουαρίου δενδροφυτεύουμε στον Υμηττό. Το σημείο συνάντησης είναι το Δασικό Φυλάκιο Αργυρούπολης, στο τέρμα της οδού Διγενή Ακρίτα, στις 11 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν από το σταθμό του μετρό Ηλιούπολη, το λεωφορείο 164 (από τη στάση Καραμολέγκου) και να κατέβουν στη στάση 4η ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα.

Πηγή: skai.gr

