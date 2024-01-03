Μια πολική αρκούδα πέθανε από τη γρίπη των πτηνών καθώς ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός H5N1 εξαπλώνεται στα πιο απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη.

Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε τον Δεκέμβριο από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Αλάσκας. «Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση πολικής αρκούδας που αναφέρθηκε, οπουδήποτε», είπε ο Δρ Μπομπ Γκέρλαχ, κτηνίατρος της πολιτείας της Αλάσκας, στο Alaska Beacon .

Η πολική αρκούδα εντοπίστηκε κοντά στο Utqiagvik, μια από τις βορειότερες κοινότητες της Αλάσκας, δύο χρόνια μετά την ανίχνευση αυτού του τελευταίου στελέχους στη Βόρεια Αμερική. Ο Γκέρλαχ είπε ότι είναι πιθανό η αρκούδα να πέθανε αφότου έφαγε τα πτώματα μολυσμένων πουλιών.

Οι πολικές αρκούδες αναφέρονται ως «ευάλωτες» στην κόκκινη λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) των απειλούμενων ειδών, κυρίως λόγω των λιώσιμο των πάγων.

Είναι πιθανό περισσότερες αρκούδες να έχουν πεθάνει χωρίς να έχει γίνει αντιληπτό καθώς τείνουν να ζουν σε απομακρυσμένα μέρη με λίγα άτομα, είπε ο Γκέρλαχ.

Το ξέσπασμα της εξαιρετικά μολυσματικής παραλλαγής του H5N1 – που ξεκίνησε το 2021 – εκτιμάται ότι έχει σκοτώσει εκατομμύρια άγρια ​​πτηνά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, χιλιάδες θηλαστικά έχουν επίσης πεθάνει από τον ιό, συμπεριλαμβανομένων των μαύρων και των καφέ αρκούδων. Οι φαλακροί αετοί, οι αλεπούδες και οι κιτιγουέικ είναι μεταξύ των ειδών που πέθαναν από τον ιό στην Αλάσκα τους τελευταίους μήνες.

«Ήταν στην Ανταρκτική και τώρα είναι στην βόρεια Αρκτική στα θηλαστικά – είναι τρομακτικό», είπε στον Guardian η Νταϊάνα Μπελ, ομότιμη καθηγήτρια βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας.

«Και όμως δεν εκπλήσσομαι – τα τελευταία δύο χρόνια ο κατάλογος των θηλαστικών που πέθαναν έχει μακρύνει. ο ιός έχει σκοτώσει ένα τόσο ευρύ φάσμα αρπακτικών και θηλαστικών τώρα, αυτό δεν είναι απλώς μια ασθένεια των πουλερικών. Όταν χτυπά ένα μεγάλο, χαρισματικό είδος όπως μια πολική αρκούδα, οι άνθρωποι ξαφνικά κάθονται και ακούν – ή τουλάχιστον ελπίζω να το κάνουν. Έχουμε ήδη μια πανδημία στη βιοποικιλότητα και ονομάζεται H5N1 επειδή έχει σκοτώσει τόσα πολλά πουλιά και θηλαστικά».

Τα πρώτα γνωστά κρούσματα του H5N1 εντοπίστηκαν στην περιοχή της Ανταρκτικής τον περασμένο Οκτώβριο στα καφέ σκουά στο Bird Island, στα ανοιχτά της Νότιας Γεωργίας. Δύο μήνες αργότερα, εκατοντάδες φώκιες ελέφαντες βρέθηκαν νεκρές. Υπήρξαν επίσης αυξημένοι θάνατοι από φώκιες, γλάρους φύκια και καφέ σκουά σε πολλές άλλες τοποθεσίες.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι ο εξαιρετικά μεταδοτικός ιός θα μπορούσε να φέρει «μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές της σύγχρονης εποχής» εάν φτάσει στους απομακρυσμένους πληθυσμούς πιγκουίνων.

Ο ιός συνεχίζεται νοτιότερα στην περιοχή της Ανταρκτικής. Ένα Brown skua θεωρείται ύποπτο ότι πέθανε από αυτό στο νησί Heroína, στην άκρη της χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Αυτήν τη στιγμή αναμένει περαιτέρω δοκιμές , σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στον ιστότοπο SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). «Δεν προμηνύεται καλό», είπε ο Δρ Meagan Dewar, επικεφαλής του Δικτύου Υγείας Άγριας Ζωής SCAR Antarctic.

Τα οικοσυστήματα στις πολικές περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη γρίπη των πτηνών επειδή συγκαταλέγονται πολλά ζώα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο και τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ σε παρόμοιους ιούς. Είναι επίσης από τα μέρη που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική καταστροφή.

