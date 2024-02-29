Ο πλανήτης πιθανόν να έζησε τον πιο ζεστό Φεβρουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τα λουλούδια να έχουν ανθίσει νωρίτερα σε διάφορες χώρες --από το Μεξικό ως την Ιαπωνία--, τις βουνοπλαγιές στην Ευρώπη να έχουν μείνει χωρίς χιόνι και τη θερμοκρασία να έχει φτάσει ως τους 38 βαθμούς Κελσίου στο Τέξας.

Αν και τα στοιχεία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, τρεις επιστήμονες δήλωσαν στο Reuters ότι η μέση θερμοκρασία παγκοσμίως τον Φεβρουάριο του 2024 οδεύει να είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα αυτόν, λόγω της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου El Nino.

Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο Φεβρουάριος θα είναι ο ένατος συναπτός μήνας κατά τον οποίο σπάει το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Η NOAΑ θα δημοσιεύσει τα οριστικά της στοιχεία για τον Φεβρουάριο περίπου στις 14 Μαρτίου, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της.

Στο βόρειο ημισφαίριο, οι υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ σημαίνουν ότι «η άνοιξη έρχεται νωρίτερα», εξήγησε την προηγούμενη εβδομάδα η Κάριν Γκλίσον, επιστήμονας στη NOAA.

«Ήμουν χθες στο ανατολικό τμήμα της Βόρειας Καρολίνας και είδα ολάνθιστα δέντρα, με λουλούδια παντού και σκέφτηκα ‘είναι Φεβρουάριος. Μοιάζει πολύ περίεργο’», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι του Τόκιο τραβούσαν φωτογραφίες των ανθισμένων κερασιών, οι οποίες γέμισαν λουλούδια περίπου έναν μήνα νωρίτερα από το κανονικό, ενώ στην Πόλη του Μεξικού τα δέντρα γιακαράντα που συνήθως ανθίζουν στα τέλη Μαρτίου έχουν γεμίσει μοβ λουλούδια ήδη από τον Ιανουάριο.

Καθώς το χιόνι έλιωσε στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, οι πίστες του σκι γέμισαν λάσπη και έμειναν άδειες στη Βοσνία και την Ιταλία, ενώ ένα γαλλικό θέρετρο σκι άρχισε να διαφημίζει διαδρομές για ποδήλατο και πεζοπορία.

Στις ΗΠΑ η θερμοκρασία έφτασε έως και 22 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό αυτή την εβδομάδα, με την πόλη Κιλίν στο Τέξας να σπάει το ρεκόρ με 38 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη που προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί αναστάτωση στα οικοσυστήματα, συμβάλλει στο λιώσιμο των παγετώνων στους πόλους και τα βουνά, αυξάνει τη στάθμη των θαλασσών και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλώνει ο Άντερς Λέβερμαν, φυσικός στο Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται στο νότιο ημισφαίριο, όπου τώρα είναι καλοκαίρι, συνήθως προκαλούν αύξηση των θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη, σχολιάζει η Τζέιν Μπόλντουιν, επιστήμονας στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

«Η ζέστη είναι ένας μεγάλος σιωπηλός δολοφόνος», τονίζει.

Κύματα καύσωνα έπληξαν την Αργεντινή, το Περού, τη Βραζιλία και τη Χιλή τον Φεβρουάριο, ενώ οι ιδιαίτερα ζεστές και ξηρές συνθήκες συνέβαλαν στην εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών στο Σαντιάγο, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 133 άνθρωποι.

Η Κάριν Γκλίσον αναμένει ότι το El Nino θα υποχωρήσει στα μέσα του 2024 και ενδέχεται να δώσει τη θέση του στο φαινόμενο El Nina, το οποίο ίσως να βοηθήσει να περιοριστεί η ζέστη προς το τέλος του έτους.

Ωστόσο η ΝΟΑΑ προβλέπει ότι υπάρχει πιθανότητα 22% το 2024 να σπάσει το ρεκόρ του 2023 ως η πιο ζεστή χρονιά, και πιθανότητα 99% να είναι μεταξύ των πέντε πιο θερμών ετών, τονίζει η Γκλίσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

