Η ανοιξιάτικη ανθοφορία στο πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Στο Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, η άνοιξη έχει ήδη ξεκινήσει!

Για αυτό και το πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους ξεκινάει και φέτος την λειτουργία του από την 1η Μαρτίου με περισσότερα από 30 διαφορετικά φυτά, ήδη να ανθοφορούν.

«Κάθε χρόνο αμυγδαλιές μαζί με τα κίτρινα λαμπερά άνθη του Σινέκιου, σηματοδοτούν την άνοιξη στην περιοχή του Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» λέει ο διευθυντής του μουσείου, καθηγητής Νίκος Ζούρος. «Ποικιλόμορφα λουλούδια, με μία απεριόριστη παλέτα χρωμάτων που έχει ξεκινήσει να στολίζει κάθε γωνία του πάρκου, καθιστώντας το ένα απαράμιλλο γοητευτικό τοπίο φυσικής ομορφιάς, που κάθε εβδομάδα μας αποκαλύπτει νέα στολίδια που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη».

Ο επισκέπτης διασχίζει τις νέες πλακόστρωτες διαδρομές που συνδέουν όλες τις απολιθωματοφόρες θέσεις, που ανακαλύπτει τους μεγάλους ιστάμενους και κατακείμενους απολιθωμένους κορμούς ηλικίας 20 εκατομμυρίων ετών. Σεκόιες και πευκίδες, κυπαρίσια και βαλανιδιές, πλατάνια και καρυδιές είναι μερικά από τα είδη απολιθωμένων δένδρων, πρόγονοι της σημερινής χλωρίδας.

Η πρώτη ορχιδέα που άνθισε φέτος στο απολιθωμένο δάσος είναι η Orchis papilion aceasubs Heroic, η οποία ανθοφορεί δίπλα σε σκιερές φρυγανικές θέσεις, δίπλα στα πλακόστρωτα μονοπάτια που οδηγούν στους απολιθωμένους κορμούς. Αρκετά είναι τα είδη που ανθοφορούν, όπως το σπάρτο, ο ασφόδελος, τα άγρια γεράνια, οι ροζ και κίτρινες μαργαρίτες, διάφορες ποικιλόχρωμες ίριδες, το χαμομήλι, καλέντουλες και σιλίνες, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες με τα άνθη τους στα λιβάδια και στις φρυγανικές περιοχές της Δυτικής Λέσβου.

«Μια πανδαισία χρωμάτων μας προσφέρουν τα απολιθωμένα και σύγχρονα φυτά, που στολίζουν με τα χρώματα και τα αρώματα τους την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου - Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO, αποδεικνύοντας την στενή αλληλεπίδραση των φυτών και γεωλογικών σχηματισμών που καλύπτουν την επιφάνεια του νησιού» καταλήγει ο κ. Ζούρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

