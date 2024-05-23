Επτά τραυματισμένα και ορφανά ζαρκαδάκια έχει περιθάλψει η Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς σε συνεργασία και με την εποπτεία της ΑΝΙΜΑ- Σύλλογος προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρία Προστασίας, καλούνται από φέτος, μαζί με την ΑΝΙΜΑ, να υποστηρίξουν την περίθαλψη και την ανατροφή των μωρών ζαρκαδιών.

«Η φροντίδα και φιλοξενία των ζώων που προέρχονται από διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, γίνεται σε χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς ενώ τα έξοδα τα καλύπτει η ΑΝΙΜΑ. Φιλοξενούμε μέχρι στιγμής 7 ζαρκαδάκια, ενήλικα και μωρά, τα οποία είτε έχουν τραυματισθεί σε τροχαία ατυχήματα είτε έμειναν ορφανά» λέει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ειδικά τα μικρά ζαρκαδάκια, μέχρι να μπορέσουν να επανενταχθούν, θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον έναν χρόνο σε περίθαλψη και να τρέφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με ειδική φόρμουλα γάλακτος.

«Τα έξοδα, ειδικά τα κτηνιατρικά καθώς κάποια ζαρκαδάκια είναι τραυματισμένα από τα τροχαία, είναι πολλά» λέει ο κ.Παναγιωτόπουλος καλώντας, όσους θέλουν να συνεισφέρουν οικονομικά, να απευθυνθούν στην ΑΝΙΜΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

