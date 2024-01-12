Ευθανασία σε ζαρκάδι που πυροβόλησαν λαθροθήρες στη Δεσκάτη

Ακόμη ένα περιστατικό λαθροθηρίας σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες με θύμα ζαρκάδι.

Το άτυχο ζώο βρέθηκε από κυνηγό στη Δεσκάτη Γρεβενών και στη συνέχεια μέσω της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και της τοπικής Διεύθυνσης Δασών μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρείο Άγριων Ζώων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Από τις ακτινογραφίες που του έγιναν διαπιστώθηκε ότι το ζαρκάδι είχε πυροβοληθεί από λαθροθήρα και στα δύο μπροστινά του άκρα, όπου και έφερε συντριπτικά κατάγματα.

Η κατάστασή του, δυστυχώς, ήταν μη αναστρέψιμη με αποτέλεσμα να γίνει ευθανασία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζαρκάδι αποτελεί προστατευόμενο είδος και απαγορεύεται το κυνήγι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

