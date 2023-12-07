Πριν λίγες ημέρες, η γέννηση δύο χνουδωτών κίουι – το εθνικό πτηνό της Νέας Ζηλανδίας - μετά από ενάμιση αιώνα, έφερε χαμόγελα ανακούφισης και αισιοδοξία στους περιβαλλοντολόγους της χώρας.

Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος Capital Kiwi Project για την προστασία του κίουι, τα νεογέννητα είναι τα πρώτα που γεννιούνται στο Γουέλινγκτον μετά από 150 και πλέον χρόνια.

«Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο για την ομάδα που δούλεψε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Πολ Γουόρντ, ιδρυτής του προγράμματος.

«Οι νεοσσοί είναι τεράστιο ορόσημο για τον στόχο μας να δημιουργήσουμε έναν άγριο πληθυσμό κίουι» πρόσθεσε.

Το κίουι είναι μοναδικό πτηνό ένα από τα αρχαιότερα στον κόσμο, που συναντάται μόνο στη Νέα Ζηλανδία και δεν μπορεί να πετάξει.

Μόνο περίπου 70.000 κίουι ζουν στη φύση στην Νέα Ζηλανδία, όπου ζούσαν εκατομμύρια πριν από την άφιξη τον 13ο αιώνα πολυνησιακών πληθυσμών και στη συνέχεια Ευρωπαίων.

Πηγή: skai.gr

