Για 4η συνεχή χρονιά ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα της Γης, σήμερα 22 Απριλίου, ηλεκτροδοτώντας 4.300.000 νοικοκυριά για 24 ώρες, με ενέργεια αποκλειστικά δεσμευμένη από ΑΠΕ, μέσα από την υπηρεσία «GreenPass» που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται από τα νοικοκυριά, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές.

Με κεντρικό της μήνυμα για το 2024, «Δεν είναι απλώς μία ημέρα, αλλά ένα κίνημα», η Ημέρα της Γης δεσμεύεται να βάλει τέλος στα πλαστικά και τους ρύπους για χάρη της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, ενώ παράλληλα καλεί τα κράτη, τους πολίτες και τους οργανισμούς, παγκοσμίως, να συντονιστούν με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους γύρω από περιβαλλοντικά θέματα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωσή:

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί ήδη τον ενεργειακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σημαντικά στην αύξηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και στη σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο του πλάνου αποανθρακοποίησης, το οποίο υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Λιγνιτικές μονάδες καθαρής ισχύος 1,9GW, έχουν ήδη αποσυρθεί και πλέον αντικαθίστανται από νέες μονάδες ΑΠΕ, σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους Euro9 δισ. Η ΔΕΗ, έχοντας ως όραμα να γίνει ηγέτιδα εταιρεία καθαρής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλάζει και χτίζει νέες βάσεις για το μέλλον. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο σημείωσε μείωση κατά 34% στις άμεσες εκπομπές CO2 των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν από 14,8 εκατ. τόνους το 2022 σε 9,7 εκατ. τόνους το 2023.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της διοίκησης του Ομίλου ΔΕΗ για το 2024-2026, το επόμενο διάστημα χαρακτηρίζεται ως η τριετία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή, καθώς, μέχρι το τέλος του 2026, η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ του Ομίλου θα διπλασιαστεί φτάνοντας τα 8,9GW. Σήμερα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν το 43% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10,7 GW του Ομίλου ΔΕΗ. Μέχρι το 2026, οι ΑΠΕ θα αποτελούν το 68% του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος 13,1 GW, ποσοστό που θα προέρχεται από οργανική ανάπτυξη και συνεργασίες σε Ελλάδα και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει θέσει υψηλούς στόχους για τα επόμενα χρόνια. Στοχεύει σε μείωση της έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% μεταξύ 2021 και 2030 και μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2040.

Στην πιο πρόσφατη αξιολόγησή του από τον διεθνή οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP), ο Όμιλος ΔΕΗ βαθμολογήθηκε με «Β-» σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, πετυχαίνοντας σημαντική αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες σε έναν μόλις χρόνο. Η ΔΕΗ επέδειξε σημαντική βελτίωση σε κρίσιμους τομείς, όπως η στρατηγική, η διακυβέρνηση και οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει τις εκπομπές CO2 και υλοποιεί δράσεις και στις στρατηγικές που στοχεύουν στον μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου στο κλίμα και το περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

