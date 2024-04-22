Οι υψηλές θερμοκρασίες «έψησαν» την Ευρώπη σε περισσότερες ημέρες «ακραίου θερμικού στρες» από όσες έχουν δει ποτέ οι επιστήμονές της, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.



Οι ρύποι παγιδεύουν τη θερμότητα σκεπάζοντας την ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο των θερμοκρασιών στην Ευρώπη πέρυσι στα υψηλότερα ή τα δεύτερα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την υπηρεσία της ΕΕ Copernicus για την παρακολούθηση της ξηράς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

Οι Ευρωπαίοι υποφέρουν απόκατά τη διάρκεια της ημέρας και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στρες από την άβολη ζέστη τη νύχτα. Το ποσοστό θνησιμότητας από τον ζεστό καιρό, σύμφωνα με την κοινή έκθεση για την κατάσταση του κλίματος των δύο οργανισμών., επισήμανε η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σάουλιο, «αλλά το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο».Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη ήταν πάνω από τον μέσο όρο για 11 μήνες του 2023, συμπεριλαμβανομένου του θερμότερου Σεπτεμβρίου από την έναρξη των καταγραφών.Οι φλόγες με τις οποίες έδιναν μάχη οι πυροσβέστες ήταν ιδιαίτερα έντονες σε χώρες του νότου που πλήττονται από την ξηρασία, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.που έχει καταγραφεί στην ΕΕ, η οποία έκαψε 96.000 εκτάρια γης, σύμφωνα με την έκθεση.Η Ευρώπη ήταν περίπου 7% πιο υγρή το 2023 από τον μέσο όρο των τελευταίων τριών δεκαετιών, σύμφωνα με την έκθεση, και το ένα τρίτο του δικτύου των ποταμών της να ξεπερνά το «υψηλό» όριο πλημμύρας. Το ένα έκτο έφθασε σε «σοβαρά» επίπεδα., δήλωσε ο Κάρλο Μπουοτέμπο, διευθυντής της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής του Copernicus.καθιστώντας τα δεδομένα μας ακόμα πιο ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» πρόσθεσε.Ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, επιτρέποντας πιο ακραίες καταιγίδες, αλλά οι πολύπλοκες κλιματικές αλλαγές σημαίνουν ότι το νερό δεν είναι πάντα διαθέσιμο για βροχόπτωση.Αλλά για τους καύσωνες,Η έκθεση δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων από τη ζέστη το 2023, αλλά οι επιστήμονες έχουν καθορίσει τον αριθμό το 2022

