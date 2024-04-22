Οι υψηλές θερμοκρασίες «έψησαν» την Ευρώπη σε περισσότερες ημέρες «ακραίου θερμικού στρες» από όσες έχουν δει ποτέ οι επιστήμονές της, αναφέρει σε δημοσίευμά του ο Guardian.
Οι ρύποι παγιδεύουν τη θερμότητα σκεπάζοντας την ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο των θερμοκρασιών στην Ευρώπη πέρυσι στα υψηλότερα ή τα δεύτερα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την υπηρεσία της ΕΕ Copernicus για την παρακολούθηση της ξηράς και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).
Οι Ευρωπαίοι υποφέρουν από πρωτοφανή ζέστη κατά τη διάρκεια της ημέρας και βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα στρες από την άβολη ζέστη τη νύχτα. Το ποσοστό θνησιμότητας από τον ζεστό καιρό έχει αυξηθεί κατά 30% στην Ευρώπη μέσα σε δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την κοινή έκθεση για την κατάσταση του κλίματος των δύο οργανισμών.
«Το κόστος της δράσης για το κλίμα μπορεί να φαίνεται υψηλό», επισήμανε η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σάουλιο, «αλλά το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο».
Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη ήταν πάνω από τον μέσο όρο για 11 μήνες του 2023, συμπεριλαμβανομένου του θερμότερου Σεπτεμβρίου από την έναρξη των καταγραφών.
Ο ζεστός και ξηρός καιρός πυροδότησε μεγάλες πυρκαγιές που κατέστρεψαν χωριά με τους καπνούς τους να πνίγουν μακρινές πόλεις. Οι φλόγες με τις οποίες έδιναν μάχη οι πυροσβέστες ήταν ιδιαίτερα έντονες σε χώρες του νότου που πλήττονται από την ξηρασία, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία.
Η Ελλάδα επλήγη από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ΕΕ, η οποία έκαψε 96.000 εκτάρια γης, σύμφωνα με την έκθεση.
Η ισχυρή βροχόπτωση οδήγησε και σε φονικές πλημμύρες. Η Ευρώπη ήταν περίπου 7% πιο υγρή το 2023 από τον μέσο όρο των τελευταίων τριών δεκαετιών, σύμφωνα με την έκθεση, και το ένα τρίτο του δικτύου των ποταμών της να ξεπερνά το «υψηλό» όριο πλημμύρας. Το ένα έκτο έφθασε σε «σοβαρά» επίπεδα.
«Το 2023, η Ευρώπη γνώρισε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ, ένα από τα πιο υγρά χρόνια, σοβαρούς θαλάσσιους καύσωνες και εκτεταμένες καταστροφικές πλημμύρες», δήλωσε ο Κάρλο Μπουοτέμπο, διευθυντής της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής του Copernicus.
«Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, καθιστώντας τα δεδομένα μας ακόμα πιο ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» πρόσθεσε.
Ο ρόλος της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις ολοένα και πιο έντονες βροχοπτώσεις δεν είναι πάντα σαφής. Ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, επιτρέποντας πιο ακραίες καταιγίδες, αλλά οι πολύπλοκες κλιματικές αλλαγές σημαίνουν ότι το νερό δεν είναι πάντα διαθέσιμο για βροχόπτωση.
Αλλά για τους καύσωνες, η σύνδεση είναι πολύ ισχυρότερη. Η έκθεση δεν έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των θανάτων από τη ζέστη το 2023, αλλά οι επιστήμονες έχουν καθορίσει τον αριθμό το 2022 σε 70.000 επιπλέον θανάτους.
